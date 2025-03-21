Фронт заплатить кров'ю: чим загрожує відключення української армії від "Старлінк"

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Старлінк і альтернативи

Пройшов час із моменту, як підіймалось питання загрози відключення "Старлінку", і вже можна зробити деякі висновки.

Але спочатку я розповім, що таке супутниковий інтернет-зв'язок, як це все працює, і чому саме "Старлінк" став світовою системою супутникового інтернету.

"Всі цивільні технології — то колишні військові технології, з того часу як мавпа взяла палку, але перед тим як зробити палку-копалку, вдарила нею по голові іншій мавпі", — сказала мені колись одна людина.

Старлінк став одним із засобів, який підтверджує ці слова. Американські військові хотіли мати інтернет з великою швидкістю в будь-якій точці планети, і над цією програмою працювала відома DARPA. І прийшли до висновку, що це можливо.

Компанія Ілона Маска почала розвивати цей проєкт. Він мав три стадії.

1) Військова.

Так, це суто військова компонента під контрактами Пентагона і повним керуванням системи. Бо це альфа та омега "Старлінка". І саме військове застосування є причиною багатомільярдних вливань в цей проєкт.

2) Бізнес.

Бізнес теж потребує швидкий інтернет, і він теж потрапляє в коло зацікавлених. Це більш масштабний ринок, ніж військові, тому можна знизити вартість послуг. Але вона не є копійчаною. Ті ж самі старлінки для використання на кораблях мають абонплату в 5000 доларів на місяць. І це дешево, бо європейські аналоги — ще дорожчі. Є думка, що таким способом SpaceX і відреагував швидко на українські дрони, що йшли до Криму, і Маск їх відключив. Бо це явно були не бізнес-акаунти, які повинні були пливти по морю, згідно зі своїми контрактними можливостями. І тому дрони було швидко ідентифіковано, бо вони вибивались в роботі із заданих параметрів системи. Ну, а потім Маск взагалі їх відключив, дозволивши дронам потрапити в руки росіян. Хоча командування просило увімкнути зв'язок хоч на короткий час, щоб повернути дрони. Маск відмовився. Результат — дрони потрапили в руки ворога, який завчасно почав готуватися до дронових атак. Якби не це, результат був би ще більший. Думаю, Маск зберіг РФ не один ракетоносець тоді.

Але факт є фактом: хочеш плавати по морях — купляй бізнес-акаунт.

3) Цивільний ринок.

Це і є темою обговорення, бо здебільшого ми користуємося акаунтами для цивільного населення. І саме них нам оплачують Польща, МО, різні фонди та бійці, яких це, до речі, за**ало.

"Цивільний старлінк" — то є дотаційний проєкт. Він не окуповується, в загальному розумінні. Це — соціальне доповнення до вищезгаданих військових та бізнес-акаунтів.

Будемо й надалі сподіватися на "доброго Маска"? Фото: Facebook

Він зʼявився як допомога американцям, які живуть в містах з поганим інтернетом. Америка — дуже велика країна з великими відстанями. І вона є піонером з побудови вебсистеми. Але, на жаль, більшість мереж застарілі, а перекладати оптику до невеличких міст зараз вже не є рентабельним. Тому швидкість у 20 Мбіт — то є нормальною швидкістю в деяких містах. І вартість послуг там теж некопійчана, бо це все обслуговується за ринковими цінами. Бо Америка — це не тільки мегаполіси, це ще невеличкі міста у пустелях, великі ранчо та багато інших міст, де організувати якісний інтернет складно.

Так і зʼявився проєкт "Цивільний старлінк". Він не для нас. Він для Америки. І коли Маск каже, що ми платимо невеличкі гроші за цю послугу — то він, на жаль, правий. І якщо він нам його відключить — Америка буде і далі користуватися ним, бо альтернативи цьому немає, а в Європі з оптикою та мобільним інтернетом набагато краще, тому там така гостра потреба ніколи не була актуальною. І якщо Європа відмовиться від "Старлінку" — думаю, Маску і Пентагону пос..ати. Бо це не основний ринок для них, і навіть не другорядний. І якщо його відімкнуть в нас — то контракти бізнесу і Пентагона будуть і далі формувати основний прибуток проєкту.

Чи може Європа нам замістити "Старлінк" в повному обсязі?

Ні, навіть частково. Бо в них немає "цивільного старлінку", а "військовий та "бізнес" не настільки розвинений, бо ринку не було, а щоб його розвинути, треба мільярдні інвестиції та роки. Тому щось замінять, але це буде невелика частина обсягу. І це дає змогу Маску хамити полякам, бо він розуміє реальність.

"Старлінк" і сьогодні є одним з важелів на нас. І, на жаль, я не бачу ефективних кроків з його заміни. Бо це армія з її колективною відповідальністю. Де досі щось аналізують, ставлять якісь завдання, щось обговорюють, вибирають, але це все не швидко і не має конкретної людини, якій сказали — "якщо через тиждень Трамп знову пос…еться із Зелею, а Маск скаже, що його атакують українські хакери, і вимкнуть "Старлінк", і якщо армія після цього впаде — то тобі пи…да".

Це б заставило когось вирішувати проблему терміново і з конкретними строками. Поки ж це завдання поставлено до виконання армійській колективній відповідальності, що дорівнює колективній безвідповідальності.

Якби операторам мобільного зв'язку поставили термінове завдання тягнути оптику на фронт, збільшувати різну кількість засобів обміну даними — вони б це зробили, бо знають, як. Але цих пропозицій досі немає.

Однієї системи, яка базова для підрозділів, на бригади не спустили досі. З контролем виконання десь так само.

Всі просто вірять, що Маск настільки добрий, що не відключить нам дотаційний за американські гроші засіб, який є найбільшим важелем для нас. Ну Америка ж любить дотувати Україну в останні часи, яких вам доказів цього не вистачає?

Відключать чи ні — це неправильна постановка питання, ми повинні виключити важелі тиску на нас під час перемовин, які затягнуться на місяці і в яких більше тиснути будуть на нас, ніж на РФ.

Але… Щось роблять, але досі нічого суттєвого не зроблено. Що ж. Маю надію, що якщо це станеться, будуть визначені люди, відповідальні за наслідки, і їх коло буде великим. Бо фронт заплатить за це великою кровʼю.

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