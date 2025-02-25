Як прожити без старлінків: наскільки реальна загроза відключення зв'язку по всьому фронту

Related video

Трамп та старлінки. Відключать чи ні…

Про нову політику Трампа стільки вже написано, що я навіть не знаю, що добавити. Так, нова влада США для нас ворожа і це треба свідомо з'ясувати.

Коли Трамп каже, що при ньому би Путін не напав — це звичайна брехня. Трамп закривав очі на підготовку Путіна до війни весь свій строк. Підготовка до війни йшла довго, і якраз рух пішов після виборів Трампа. Здебільшого в Америці президенти в останній час сидять два строки, але нам, можна сказати, пощастило. Ковід, BLM і Трампо-Путінський договірняк рушить перемога Байдена. Який хоча і не був для нас ідеальним, але все ж належав до тих, хто підтримує філософію "старого світу" та європейських союзників. Це дало нам час, і хоча і недостатньо — але зброю.

Якби не це — то те, що зараз робить Трамп, ми б побачили ще у 2022-му. Ніякої допомоги, нас би примусили підписувати капітуляцію в ще гірших умовах.

Якщо не вірите — ну в того ж "Інформнапалма" є багато матеріалів, як Росія весь час президентства Трампа розгортала частини поближче до наших кордонів, а Донні в цей час прикидався шлангом та старався зняти санкції з РФ. Знову ж, прочитайте про навчання "Кавказ 2020", які ще за Трампа ЗМІ ознаменували як підготовку до вторгнення в Україну. Знайдіть, як Трамп цьому протидіяв, угу.

Так що справи в нас дуже погані зараз. Нас ломають через коліно, без честі та відповідальності. І неважливо, який ви тон виберете і як глибоко будете вилизувати дупу Донні. Не вийде.

По-перше, після Маска там вже все зализане.

По-друге, якщо думаєте, що ви ах…нний переговірник — он є Орбан і Фіцо, лайт-версія намазаних російських консерв. Йдіть, домовляйтесь, покажіть скіл.

Важливо

В Україні шукають альтернативи Starlink: Польща і Маск прокоментували можливе відключення

Донні ср…ти хотів на нас. Вся інформація про погані справи в Україні буде використана проти самої ж України як пропаганда. Мене смішать корисні дурачки, які ідуть в Америку розповідати про поганих політиків, думаючи, що у Донні є бажання наказати поганих та підняти гарних політиків. Ага, саме так воно.

Путін та Донні давно та продуктивно працювали разом. Домовленості там дуже старі. Не просто так РФ втручалася у вибори США, щоб допомогти Донні. РФ не просто так ставив "свого президента". До речі, "свій президент" — це буквально фраза "Трампнаш", яку використовували росіяни ще за минулого президентства.

І в нього вийшло. Тому зараз над Пентагоном, ФБР, Міноборони та в інших структурах ставлять не профі, а тих, хто лояльний чи повʼязаний з РФ та готовий для реалізації плану, який вигідний РФ. Нагадаю, колись Донні бачив Такера Карлсона віцепрезидентом при собі. Йому імпонують ті, хто підтримує РФ.

Тому досить малювати рожеві окуляри. Треба дуже швидко мінімізувати вплив США на ЗСУ.

Старлінки нам можуть відключити елементарно. Донні скаже — відключать. Так воно зараз працює. Всі ж пам'ятають, що дозвіл на зонування для старлінків SpaceX дає Пентагон, який є одним з координаторів "Старлінка". І хто є зараз головою Пентагона та SpaceX. Тому зробити так, щоб "Старлінк" зʼявився у РФ, але відключився у нас — це справа одного дня.

І ніяка Польща, чи хто там ще, жодного слова не скаже, бо вони там усі бояться, що Трамп забере війська США, які посилюють угруповання НАТО. Всі під ковпаком. Всіх шантажують.

Єдиний шанс цей важіль вибити — зробити старлінк не критично важливим.

Як з Кримським мостом. РФ коли зрозуміла свою залежність — одразу побудувала додаткові маршрути. І з часом рішення знищення Кримського мосту зі стратегічної причини стало неактуальним.

Так і тут.

В 59-й бригаді раніше по вказівці Сухаревського був зроблений комплект звʼязку, який повинен був швидко встановлюватись на лінії, щоб замінити старлінки. Не знаю, як зараз — але така опція в нас була.

Ці три роки воювали зі старлінком, і звикли до нього. Він нас розслабив. В часи, коли БпЛАшники бились над звʼязком, щоб їхні дрони літали далі та були більш стійкі до РЕБу, звʼязківці жили на лаврах старлінка.

Нам треба в дуже короткий строк перейти на дублюючий зв'язок в бригадах та відзвітуватися про це главкому. А ще дати з розмаху по яйцям тим поважним генералам, які довели до такої залежності підрозділи зв'язку. Про залежність від старлінку не казав тільки лінивий, але ж до останнього рубали окуня. Є причини запитати — як справи? Є причини підірвати дупу, чи все ще не так однозначно?

Якщо старлінк не буде мати критичної ваги для нашої боєздатності — його не відключать.

Якщо ж далі будемо від нього залежати — то навіть не сумнівайтесь. Ми ж самі даємо зашморг в руки ворога, чого б ним не скористатися.

Тому по бригадах негайно повинен бути реалізований дублюючий звʼязок. Відключать чи не відключать — питати про це неправильно.

Правильно — бути готовим до того, що це станеться.

І готовим треба бути на вчора.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо