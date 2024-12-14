Жизнь на самом высоком уровне сложности: эксперты рассказали, как помочь людям с СДВГ

Взрослые люди страдающие от СДВГ являются особой категорией, лишенной многих способов получить помощь. Это расстройство буквально переворачивает их жизнь с ног на голову каждую секунду и лишь определенные глобальные изменения могут помочь им.

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Личные истории людей о преодолении трудностей, связанных с недиагностированным нейроразвивающим расстройством, СДВГ, лучше всего проливают свет на сложности, связанные с психическим здоровьем, идентичностью и общественными ожиданиями, которым подвержены все, кто страдает им. Это включает в себя годы, проведенные в борьбе с депрессией, тревогой и укоренившимся чувством неудачи, которое коренилось в культурных представлениях о тяжелой работе. О том во что превращается повседневная жизнь при наличии СДВГ пишет ABC News.

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Эти чувства были неотъемлимым спутником скульптора Марка дю Потье до тех пор, пока один психолог не предположил, что именно СДВГ может объяснить его трудности. Раньше считалось, что СДВГ страдают только гиперактивные и неусидчивые дети, в основном мальчики. Однако художник, ориентированный на детали, продемонстрировал, что СДВГ проявляется у разных людей по-разному. Такие симптомы, как отвлекаемость и трудности с выполнением рутинных задач, остаются незамеченными окружающими и ими самими, поскольку их маскируют постоянная занятость и культурное давление.

Важно

Болезнь, признанная спустя столетие: история распространенного расстройства СДВГ

Специалисты в области психического здоровья и защитники интересов нейродивергентных людей, Кейтлин и Эмма Хьюз, описывают СДВГ как жизнь "на самой высокой сложности". Кейтлин, социальный работник, подчеркивает трудности эмоциональной регуляции и исполнительного функционирования. Тем временем психиатр Савио Сардинья указывает на более широкие социальные и диагностические сложности СДВГ, отмечая всплеск диагнозов во время COVID-19 из-за повышенного давления окружающей среды, выявляющего скрытые заболевания.

Культурная терпимость к гиперактивности, как это наблюдается в некоторых коренных общинах, также может привести к недодиагностике, говорят эксперты. Опыт Потье как гея добавляет еще один слой взаимообусловленности, демонстрируя, как маргинализация может только усилить проблемы, связанные с контролем над СДВГ. Эксперты призывают к большей осведомленности и системному признанию СДВГ как инвалидности. Королевский колледж психиатров Австралии и Новой Зеландии уже заявлял, что СДВГ недостаточно диагностируется и недостаточно лечится, рекомендуя включить его в национальные программы по инвалидности. Однако классификация этого заболевания как "излечимого" ограничивает доступную поддержку, хотя оно существенно влияет на повседневную жизнь миллионов.

Для решения проблемы СДВГ необходимы индивидуальные стратегии, понимание индивидуальных потребностей и разрушение стереотипов, считают эксперты. Такие инициативы, как Cathartic Collaborations Хьюз, показывают, как адресная поддержка может расширить возможности нейродивергентных людей в нормальной жизни. Аналогичным образом, личные инструменты, такие как ведение дневника, помогают людям лучше понять свои когнитивные процессы, напоминают эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.