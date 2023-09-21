Про стариков опять забыли. Пожилых людей, страдающих от СДВГ, просто не учитывают в статистике

Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Related video

Мы часто думаем о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) как о расстройстве, которым страдают в основном дети и подростки. Однако в настоящее время исследователи подчеркивают, что СДВГ — это проблема, касающаяся не только молодого поколения. На самом деле, по оценкам, около 8,7 млн. взрослых в одних лишь США страдают СДВГ. Особенно тревожно то, что пожилые люди — те, кому за 50 и более лет, в основном остаются в стороне от разговоров и исследований, посвященных СДВГ, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Группа специалистов из Университета Эребру, Швеция, проанализировала данные более 20 млн. человек по всему миру, в том числе 41 тыс. человек с диагнозом СДВГ. Авторов шокировал тот факт, что по состоянию на 2020 г. только в 20 научных работах пожилые люди даже не рассматривались в исследованиях, посвященных СДВГ. По словам Майи Добросавлевич, автора исследования, многие взрослые старше 50 лет имеют признаки СДВГ, но не проходят диагностику и лечение, часто просто оставаясь в самом низу списка страдающих синдромом.

Прежде чем мы углубимся в результаты исследования, давайте быстро разберемся, что такое СДВГ, чтобы понять все, чему ежедневно подвергаются страдающее от него люди. СДВГ является расстройством нейроразвития. Это означает, что оно обычно начинает процесс формирования еще в детстве и часто продолжается во взрослом возрасте. Оно влияет на способность человека концентрировать внимание, контролировать импульсы и выполнять поставленные задачи. Вопреки распространенному мнению, люди не просто "вырастают" из СДВГ. По сути, это расстройство делает выполнение базовых, но требующих концентрации активностей невыносимо сложными, постоянно являясь потенциальной причиной новой порции стресса и проблем.

Это расстройство связано с низким уровнем в мозге химического вещества норадреналина, который помогает регулировать концентрацию и внимание. Кроме того, многие участки мозга, отвечающие за такие функции, как самоконтроль и внимание, работают у людей с СДВГ не так эффективно.

Почему же пожилые люди зачастую остаются без внимания, когда речь заходит о таком серьезном расстройстве? Одна из причин, по которой пожилым людям не ставят диагноз, заключается в том, что симптомы СДВГ часто напоминают естественный процесс старения. Такие симптомы, как забывчивость, плохая память и перепады настроения у пожилых людей, часто принимаются за возрастные изменения или ранние стадии деменции.

Однако последствия недиагностированного СДВГ у пожилых людей весьма серьезны. Согласно результатам исследования, пожилые люди с симптомами СДВГ подвержены повышенному риску развития целого ряда проблем со здоровьем, включая деменцию, высокое кровяное давление, сердечную недостаточность, инсульт, диабет второго типа и ожирение.

Игнорирование СДВГ у пожилых людей является серьезным упущением, особенно если учесть, что СДВГ может передаваться по наследству. Когда мы исключаем из исследований значительную часть населения, мы не можем понять весь масштаб расстройства и его проявления в разных возрастных группах.

Повышение осведомленности и включение пожилых людей в исследования СДВГ позволит не только получить более полное представление об этом заболевании, но и создать более совершенные методы диагностики и лечения, подходящие для этой возрастной группы. Признавая и изучая СДВГ у пожилых людей, мы открываем возможность для большего числа людей получить правильный диагноз и лечение, улучшая качество их жизни, что особенно важно в более зрелом возрасте.

Ранее Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более распространенной проблемой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Также Фокус писал о том, что аномальная жара следующего лета не станет щадить стариков. Пожилые люди особенно чувствительны к повышению температуры и во времена глобального потепления и смертельной жары, врач дал несколько советов, которые помогут обезопасить их жизни.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.