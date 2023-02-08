Сэкономить на психологе в будущем. Найдена система, помогающая школьникам справиться с тревожностью

Школьный скрининг на наличие проблем с психическим здоровьем в сочетании с определенными вмешательствами специалистов, эффективный для улучшения и защиты психического здоровья детей и подростков.

Related video

Данное исследование является первым в своем роде, и посвящено влиянию школьных вмешательств на предотвращение психотических переживаний, являющихся ранним индикатором развития психических расстройств у детей и подростков, пишет RCSI.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование проводилось среди 17 школ, рандомно распределенных в три группы. Ученые анализировали снижение распространенности психотических переживаний у детей и подростков, а так же показатели депрессии и тревожности.

Было обнаружено, что из протестированных вмешательств одно, состоящее из универсального скрининга и выборочного вмешательства, снижает частоту психотических переживаний и предотвращает их в течение 12 месяцев наблюдения.

Мэри Кэннон, профессор психиатрической эпидемиологии и психического здоровья молодежи кафедры психиатрии Университета медицины и здравоохранения Ирландии (УМЗИ), прокомментировала это так: "Профилактика преследует две основные цели: уменьшить симптомы психических расстройств и предотвратить появление новых симптомов. Это исследование демонстрирует, что школьные вмешательства могут быть эффективными в достижении обеих ключевых целей профилактики, оказывая положительное влияние на психическое здоровье учеников".

Ведущий автор и аспирант УМЗИ Лорна Стейнс дала такой комментраий: "Психотические переживания особенно распространены среди подростков и связаны с четырехкратным повышенным риском психотического расстройства и трехкратным повышенным риском психического расстройства. Это исследование впервые определило школьные программы как эффективный способ предотвращения психотических переживаний".

Ранее Фокус писал о том, что в Бразилии родился ребенок весом 7.3 кг. Малышка родилась с ростом 60,9 см и появилась на свет в результате кесарева сечения.