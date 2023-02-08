Заощадити на психологу в майбутньому. Знайдено систему, яка допомагає школярам впоратися з тривожністю

Шкільний скринінг на наявність проблем із психічним здоров'ям у поєднанні з певними втручаннями фахівців, ефективний для покращення і захисту психічного здоров'я дітей та підлітків.

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Це дослідження є першим у своєму роді, і присвячене впливу шкільних втручань на запобігання психотичним переживанням, які є раннім індикатором розвитку психічних розладів у дітей та підлітків, пише RCSI.

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Дослідження проводилося серед 17 шкіл, рандомно розподілених на три групи. Учені аналізували зниження поширеності психотичних переживань у дітей і підлітків, а також показники депресії та тривожності.

Було виявлено, що з протестованих втручань одне, що складається з універсального скринінгу та вибіркового втручання, знижує частоту психотичних переживань та запобігає їх протягом 12 місяців спостереження.

Мері Кеннон, професорка психіатричної епідеміології та психічного здоров'я молоді кафедри психіатрії Університету медицини та охорони здоров'я Ірландії (УМОЗ), прокоментувала це так: "Профілактика переслідує дві основні цілі: зменшити симптоми психічних розладів і запобігти появі нових симптомів. Це дослідження демонструє, що шкільні втручання можуть бути ефективними у досягненні обох ключових цілей профілактики, надаючи позитивного впливу на психічне здоров'я учнів".

Провідна авторка й аспірантка УМОЗ Лорна Стейнс дала такий коментар: "Психотичні переживання особливо поширені серед підлітків і пов'язані з чотириразовим підвищеним ризиком психотичного розладу та триразовим підвищеним ризиком психічного розладу. Це дослідження вперше визначило шкільні програми як ефективний спосіб запобігання психотичним переваживанням".

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