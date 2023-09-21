Про людей похилого віку знову забули. Літніх людей, які страждають від СДУГ, просто не враховують у статистиці

Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідної діагностики та лікування, показало дослідження.

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Ми часто думаємо про синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) як про розлад, на який страждають здебільшого діти та підлітки. Однак нині дослідники підкреслюють, що СДУГ — це проблема, що стосується не тільки молодого покоління. Насправді, за оцінками, близько 8,7 млн. дорослих в одних лише США страждають на СДУГ. Особливо тривожним є те, що люди похилого віку — ті, кому за 50 і більше років, здебільшого залишаються осторонь розмов і досліджень, присвячених СДУГ, пише New Atlas.

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Група фахівців з Університету Еребру, Швеція, проаналізувала дані понад 20 млн. осіб по всьому світу, зокрема 41 тис. осіб із діагнозом СДУГ. Авторів шокував той факт, що станом на 2020 р. тільки у 20 наукових роботах літніх людей навіть не розглядали в дослідженнях, присвячених СДУГ. За словами Майї Добросавлевіч, авторки дослідження, багато дорослих, старших за 50 років, мають ознаки СДУГ, але не проходять діагностики та лікування, часто просто залишаючись у самому низу списку тих, хто страждає на синдром.

Перш ніж ми заглибимося в результати дослідження, давайте швидко розберемося, що таке СДУГ, щоб зрозуміти все, на що щодня наражаються люди, котрі страждають від нього. СДУГ є розладом нейророзвитку. Це означає, що він зазвичай починає процес формування ще в дитинстві й часто триває в дорослому віці. Він впливає на здатність людини концентрувати увагу, контролювати імпульси та виконувати поставлені завдання. Всупереч поширеній думці, люди не просто "виростають" зі СДУГ. По суті, цей розлад робить виконання базових, але таких, що вимагають концентрації активностей, нестерпно складними, постійно будучи потенційною причиною нової порції стресу і проблем.

Цей розлад пов'язаний з низьким рівнем у мозку хімічної речовини норадреналіну, який допомагає регулювати концентрацію та увагу. Крім того, багато ділянок мозку, що відповідають за такі функції, як самоконтроль і увага, працюють у людей зі СДУГ не так ефективно.

Чому ж літні люди часто залишаються поза увагою, коли мова заходить про такий серйозний розлад? Одна з причин, через яку літнім людям не ставлять діагноз, полягає в тому, що симптоми СДУГ часто нагадують природний процес старіння. Такі симптоми, як забудькуватість, погана пам'ять і перепади настрою в літніх людей, часто приймають за вікові зміни або ранні стадії деменції.

Однак наслідки недіагностованого СДУГ у літніх людей дуже серйозні. Згідно з результатами дослідження, люди похилого віку із симптомами СДУГ схильні до підвищеного ризику розвитку цілої низки проблем зі здоров'ям, включно з деменцією, високим кров'яним тиском, серцевою недостатністю, інсультом, діабетом другого типу й ожирінням.

Ігнорування СДУГ у літніх людей є серйозним упущенням, особливо якщо врахувати, що СДУГ може передаватися у спадок. Коли ми виключаємо з досліджень значну частину населення, ми не можемо зрозуміти весь масштаб розладу і його прояви в різних вікових групах.

Підвищення обізнаності та залучення літніх людей до досліджень СДУГ дасть змогу не тільки отримати більш повне уявлення про це захворювання, а й створити досконаліші методи діагностики та лікування, які підходять для цієї вікової групи. Визнаючи і вивчаючи СДУГ у літніх людей, ми відкриваємо можливість для більшої кількості людей отримати правильний діагноз і лікування, покращуючи якість їхнього життя, що особливо важливо в більш зрілому віці.

Раніше Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає все більш поширеною проблемою. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Також Фокус писав про те, що аномальна спека наступного літа не пощадить людей похилого віку. Люди похилого віку особливо чутливі до підвищення температури і за часів глобального потепління та смертельної спеки, лікар дав кілька порад, які допоможуть убезпечити їхнє життя.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.