Дефіцит уваги виявився ще небезпечнішим: учені розповіли, як він змінює дітей

Нещодавнє дослідження з'ясувало, що нестача уваги може мати куди більш плачевні наслідки для психіки дитини. Крім невпевненості в собі та інших проблем, він може стати підмогою для розвитку важких психічних захворювань.

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У недавньому дослідженні вчені виявили зв'язок між генетичними факторами ризику, поведінкою, пов'язаною з увагою, і психотичними симптомами в ранньому підлітковому віці, з акцентом на потенційні ранні індикатори шизофренії. Дослідники давно помітили, що дефіцит уваги, який часто спостерігається до прояву шизофренії, може вказувати на вроджений ризик, пише News Medical.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Mental Health, вченими вивчали зв'язок між генетичними маркерами, зокрема, полігенними показниками (ПГП) для нервово-психічних і когнітивних ознак і психотичними переживаннями (ППП) у чутливий період розвитку — підлітковому віці. У дослідження було включено 11 855 учасників віком від дев'яти до одинадцяти років на момент початку роботи, які протягом десяти років спостерігалися в рамках вивчення когнітивного розвитку мозку підлітків.

Учасники проходили когнітивну та поведінкову оцінку виконавчих функцій, пам'яті, мови та швидкості обробки інформації, що дає змогу оцінити мінливість уваги. Генетична схильність, особливо до таких станів, як СДУГ і ширші нейророзвиваючі риси, була пов'язана з підвищеною мінливістю уваги, а люди з вищими показниками ослаблення уваги, як правило, зазнавали тяжчих ПП. І навпаки, специфічна генетична схильність до шизофренії не була тісно пов'язана з мінливістю уваги, що свідчить про те, що цей ризик може бути обумовлений іншими факторами, вважають автори.

Дані візуалізації були зосереджені на функціональному зв'язку в ключових мережах мозку, таких як мережа режиму за замовчуванням (РПУ) і позитивні мережі завдань (ПСЗ), які мають вирішальне значення для уваги та когнітивного контролю. Результати показали, що слабка зв'язність, особливо в РПУ та її взаємодія з мережами, що відповідають за спрямовану увагу, корелює з підвищеною тяжкістю ПП. Зниження зв'язності РПУ-ПСЗ, особливо за участю таких мереж, як цингуло-оперкулярна і дорсальна мережі уваги, відзначало вищу тяжкість ПП, що дає змогу розглядати ці області як потенційні нейророзвивальні індикатори майбутніх психозів.

Генетичний аналіз показав, що вищі ПГП, пов'язані зі СДУГ і ширшими нейророзвивальними розладами, асоціювалися з підвищеною варіабельністю уваги та тяжкістю ПП. Цікаво, що вплив цих генетичних маркерів на ПП зменшувався з віком, тоді як ПГП шизофренії зберігав стабільний зв'язок із тяжкістю ПП, натякаючи на те, що підлітковий вік справді може являти собою критичний період для розуміння і потенційного зниження ризику психозів за допомогою втручань, орієнтованих на увагу.

Зрештою отримані результати показали вченим, що зв'язок між генетичним ризиком розвитку нейроускладнень і ранніми психотичними симптомами може бути частково зумовлений дефіцитом уваги, особливо якщо це спостерігається у підлітків молодшого віку. Цей висновок може мати майбутнє значення для стратегій раннього виявлення та втручання, спрямованих на підтримку молоді, яка перебуває в групі ризику, за допомогою цільових ресурсів психічного здоров'я, вважають автори.

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