Чотири способи зробити себе щасливим: вчені назвали звички, які зроблять наше життя кращим

Хороша новина полягає в тому, що рівень свого щастя завжди можна підвищити, і психологи дали кілька рекомендацій, як це зробити.

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Чи замислювалися колись про те, що робить вас щасливими? Можливо це зустріч світанку, вихідні із сім'єю чи друзями, чи відпочинок на морі. Однак наука свідчить про те, що щасливі люди, зазвичай, мають міцніші стосунки, гарне фізичне та психологічне здоров'я та беруть активну участь у житті своїх спільнот, пише The Сonversation.

Але хороша новина полягає в тому, що які б труднощі та сюрпризи нам не давало життя, ми завжди можемо підвищити свій рівень щастя, звернувшись до простих щоденних практик.

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Рухай тілом

Психологи виявили, що сидіння на одному місці не робить ас щасливими. Щоб підвищити свій рівень щастя дослідники рекомендують рухатися не менше години на день, а також включити в свій розклад заняття танцями, йогою, плаванням або будь-яким іншим видом спорту, який вам до вподоби.

Про зв'язок між фізичною активністю та щастям відомо вже давно — вчені постійно підтверджують її за допомогою досліджень. Наприклад, дослідження показують, що ходьба по 30 хвилин на день здатна покращити наше здоров'я. Однак дослідження щастя показують, що люди стають щасливішими, коли займаються помірними та високоінтенсивними вправами, які збільшують частоту серцевих скорочень.

Не забувайте про сім'ю та друзів

Дослідження показують, що соціальні зв'язки важливі з погляду загального добробуту та задоволеності життям. Однак вони також свідчать про те, що ми схильні менше спілкуватися з сім'єю та друзями, коли щасливі, і більше коли нещасні. Вчені вважають, що це може бути "порочним колом".

Вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що ми природно шукаємо втіхи і підтримки, щоб почуватися щасливішим, і займаємося власними справами, коли й так щасливі.

Психологи радять дотримуватися балансу, щоб почуватися позитивно та щасливо, постійно підтримуючи соціальні зв'язки з близькими.

Практика подяки

Дослідження показують, що більш оптимістичний настрій та практика почуття вдячності здатні захистити нас від негативних емоцій та підвищують наш рівень щастя.

Психологи радять вести підрахунок подяк щодня і навчитися вголос дякувати за певні речі протягом усього дня. Ви можете зробити це кількома способами, наприклад:

вести журнал подяки від руки;

записувати подяки у телефон.

Крім того, психологи рекомендують розвинути звичку з трьома хорошими речами — по суті, вона полягає в тому, щоб щодня записувати три речі, які у вас вийшли найкраще. Вчені впевнені, що це просте правило дозволить збільшити наш оптимізм.

Час із домашніми вихованцями

Дослідження показують, що собаки мотивують своїх власників бути активнішими, в результаті обидва отримують позитивний досвід, який і підвищує наш рівень щастя.

Загалом дослідники впевнені, що домашні вихованці приносять багато користі для нашого здоров'я та щастя, оскільки не лише закривають потребу у спілкуванні, а й зменшують ризики розвитку депресії та занепокоєння, а також підвищують рівень щастя та самооцінки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щастя — в грошах і назвали необхідний для цього дохід.