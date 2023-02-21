Четыре способа сделать себя счастливым: ученые назвали привычки, которые улучшат нашу жизнь

Хорошая новость заключается в том, что уровень своего счастья всегда можно повысить и психологи дали несколько рекомендаций, как это сделать.

Related video

Задумывались ли когда-нибудь о том, что делает вас счастливыми? Возможно это встреча рассвета, выходные с семьей или друзьями, или отдых на море. Однако наука свидетельствует о том, что счастливые люди, как правило, имеют более крепкие отношения, хорошее физическое и психологическое здоровье и принимают активное участие в жизни своих сообществ, пишет The Сonversation.

Но хорошая новость заключается в том, что какие бы трудности и сюрпризы нам не преподносила жизнь, мы всегда можем повысить свой уровень счастья, обратившись к простым ежедневным практикам.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Двигай телом

Психологи обнаружили, что сидение на одном месте не делает ас счастливыми. Чтобы повысить свой уровень счастья исследователи рекомендуют двигаться не менее часа в день, а также включить в свое расписание занятия я танцами, йогой, плаванием или любым другим видом спорта, которое вам по душе.

О связи между физической активностью и счастьем известно уже давно — ученые то и дело подтверждают ее с помощью исследований. Например, исследования показывают, что ходьба по 30 минут в день способна улучшить наше здоровье. Однако исследования счастья показывают, что люди становятся более счастливыми, когда занимаются умеренными и высокоинтенсивными упражнениями, которые увеличивают частоту сердечных сокращений.

Не забывайте о семье и друзьях

Исследования показывают, что социальные связи важны с точки зрения общего благополучия и удовлетворенности жизнью. Однако они также свидетельствуют о том, что мы склонны меньше общаться с семьей и друзьями, когда счастливы, и больше — когда несчастны. Ученые полагают, что это может быть "порочным кругом".

Ученые полагают, что это может быть связано с тем, что мы естественным образом ищем утешения и поддержки, чтобы чувствовать себя счастливее, и занимаемся собственными делами, когда и так счастливы.

Психологи советуют соблюдать баланс, чтобы чувствовать себя позитивно и счастливо, постоянно поддерживая социальные связи с близкими.

Практика благодарности

Исследования показывают, что более оптимистичный настрой и практика чувства благодарности способны защитить нас от негативных эмоций и повышают наш уровень счастья.

Психологи советуют вести подсчет благодарностей ежедневно и научиться вслух благодарить за определенные вещи в течение всего дня. Вы можете сделать это несколькими способами, например:

вести журнал благодарности от руки;

записывать благодарности в телефон.

Кроме того, психологи рекомендуют развить привычку с тремя хорошими вещами — по сути, она заключается в том чтобы ежедневно записывать три вещи, которые у вас получились лучше всего. Ученые уверены, что это простое правило позволит повысить наш оптимизм.

Время с домашними питомцами

Исследования показывают, что собаки мотивируют своих владельцев быть более активными, в результате оба получают позитивный опыт, который и повышает наш уровень счастья.

В целом исследователи уверены, что домашние питомцы приносят много пользы для нашего здоровья и счастья, поскольку не только закрывают потребность в общении, но и уменьшают риски развития депрессии и беспокойства, а также повышают уровень счастья и самооценки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что счастье – в деньгах, и назвали необходимый для этого доход.