Дефицит внимания оказался еще более опасным: ученые рассказали, как он меняет детей

Недавнее исследование выяснило, что недостаток внимания может иметь куда более плачевные последствия для психики ребенка. Помимо неуверенности в себе и других проблем, он может стать подспорьем для развития тяжелых психических заболеваний.

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В недавнем исследовании ученые обнаружили связь между генетическими факторами риска, поведением, связанным с вниманием, и психотическими симптомами в раннем подростковом возрасте, с упором на потенциальные ранние индикаторы шизофрении. Исследователи давно заметили, что дефицит внимания, который часто наблюдается до проявления шизофрении, может указывать на врожденный риск, пишет News Medical.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Mental Health, учеными изучалась связь между генетическими маркерами, в частности, полигенными показателями (ПГП) для нервно-психических и когнитивных признаков и психотическими переживаниями (ПП) в чувствительный период развития — подростковом возрасте. В исследование были включены 11 855 участников в возрасте от девяти до одиннадцати лет на момент начала работы, которые в течение десяти лет наблюдались в рамках изучения когнитивного развития мозга подростков.

Участники проходили когнитивную и поведенческую оценку исполнительных функций, памяти, языка и скорости обработки информации, что позволяет оценить изменчивость внимания. Генетическая предрасположенность, особенно к таким состояниям, как СДВГ и более широкие нейроразвивающие черты, была связана с повышенной изменчивостью внимания, а люди с более высокими показателями ослабления внимания, как правило, испытывали более тяжелые ПП. И наоборот, специфическая генетическая предрасположенность к шизофрении не была тесно связана с изменчивостью внимания, что говорит о том, что этот риск может быть обусловлен другими факторами, считают авторы.

Данные визуализации были сосредоточены на функциональной связи в ключевых сетях мозга, таких как сеть режима по умолчанию (РПУ) и позитивные сети задач (ПСЗ), которые имеют решающее значение для внимания и когнитивного контроля. Результаты показали, что слабая связность, особенно в РПУ и ее взаимодействие с сетями, отвечающими за направленное внимание, коррелирует с повышенной тяжестью ПП. Снижение связности РПУ-ПСЗ, особенно с участием таких сетей, как цингуло-оперкулярная и дорсальная сети внимания, отмечало более высокую тяжесть ПП, что позволяет рассматривать эти области как потенциальные нейроразвивающие индикаторы будущих психозов.

Генетический анализ показал, что более высокие ПГП, связанные с СДВГ и более широкими нейроразвивающими расстройствами, ассоциировались с повышенной вариабельностью внимания и тяжестью ПП. Интересно, что влияние этих генетических маркеров на ПП уменьшалось с возрастом, в то время как ПГП шизофрении сохранял стабильную связь с тяжестью ПП, намекая на то, что подростковый возраст действительно может представлять собой критический период для понимания и потенциального снижения риска психозов с помощью вмешательств, ориентированных на внимание.

В конечном итоге полученные результаты показали ученым, что связь между генетическим риском развития нейроосложнений и ранними психотическими симптомами может быть частично обусловлена дефицитом внимания, особенно если это наблюдается у подростков младшего возраста. Этот вывод может иметь будущее значение для стратегий раннего выявления и вмешательства, направленных на поддержку молодежи, находящейся в группе риска, с помощью целевых ресурсов психического здоровья, считают авторы.

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