Наступне літо не пощадить людей похилого віку: як підготувати рідних до майбутньої аномальної спеки

Люди похилого віку особливо чутливі до підвищення температури і за часів глобального потепління та смертельної спеки, лікарка дала кілька порад, які допоможуть убезпечити їхні життя.

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Коли температура піднімається, більшість із нас вирушає до будинку, вмикає кондиціонер або потягує холодний напій. Але для літніх людей впоратися з екстремальною спекою не завжди так просто. На щастя, наука і лікарі вже давно мають способи легше і безпечніше перенести спеку в старості, пише HealthDay.

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Чи знаєте ви, що з віком здатність нашого тіла розпізнавати тепло і реагувати на нього знижується? Доктор Хуан Кобо, фахівець із геріатрії з Медичного центру Університету Раш, пояснює, що з віком механізм потовиділення, який допомагає нам охолодитися, стає менш ефективним. Крім того, в літньому віці ми можемо не відчувати спраги доти, доки не дійдемо до стадії зневоднення. Це викликає тривогу, оскільки зневоднення підвищує ризик теплового виснаження, яке може перерости в тепловий удар, що становить серйозну загрозу здоров'ю.

Крім того, багато літніх людей страждають на такі захворювання, як серцево-судинні захворювання або діабет, що ще більше ускладнює переносимість спеки. Наприклад, серцево-судинні захворювання можуть перешкоджати адаптації організму до тепла. Такі стани, як діабет, захворювання нирок, деменція та депресія, можуть призвести до швидшого зневоднення організму.

Також, деякі лікарські препарати можуть посилювати ці ризики. Деякі з них знижують рівень гідратації або значно знижують кров'яний тиск, а інші можуть викликати сплутаність свідомості. Доктор Кобо наводить приклад сценарію, який багато хто не враховує: хтось приймає ліки від тиску, а хтось — від болю в суглобах. У спекотний день вони можуть вийти на вулицю, не підозрюючи, що хочуть пити. Результатом цього стане порушення балансу необхідних мінералів в організмі, що може призвести до запаморочення, зневоднення і навіть пошкодження нирок. Поширені лікарські препарати, такі як деякі антидепресанти, антигістамінні препарати, засоби для контролю рівня холестерину та знеболювальні, також можуть підвищувати чутливість до спеки або знижувати рівень гідратації.

Як же забезпечити безпеку здоров'я у спеку в літньому віці? Ось кілька практичних порад, підготовлених доктором Кобо:

Тримайте під рукою пляшку з водою, особливо якщо ви живете один або насилу пересуваєтеся.

Відмовтеся від напоїв з кофеїном і цукром, а також від алкоголю. Замість цього встановіть нагадування про необхідність регулярно пити просту воду.

Слідкуйте за температурою повітря в приміщенні та на вулиці.

Комфортна температура в приміщенні становить від 20 до 25 градусів. Якщо ви почуваєтеся як у духовці, перейдіть у більш прохолодне місце.

Регулярно спілкуйтеся з родичами або друзями, щоб вони знали, що з вами все гаразд і в разі чого вчасно могли до вас дістатися.

Будьте уважні до ознак теплових захворювань. Симптомами можуть бути втома, головний біль, прискорене серцебиття, запаморочення, темний колір сечі. Якщо людина перегрілася, переконайтеся, що вона п'є рідину, послабте одяг і за потреби покличте на допомогу.

Якщо ви молоді, під час спеки проявіть турботу і підтримуйте контакт зі старшими родичами або сусідами. Переконайтеся, що в їхніх домівках безпечна температура й обговоріть із ними можливі безпечні місця та важливість регулярного споживання води.

Доктор Кобо наголошує на серйозності наростання симптомів теплового виснаження і заявляє, що тепловий удар — це надзвичайна і небезпечна ситуація. Він закликає всіх бути пильними, особливо під час догляду за літніми людьми, оскільки вони можуть самі не розпізнати ознаки захворювання. Завжди стежте за тим, щоб вони перебували в прохолодному приміщенні та отримували достатню кількість води. А якщо їхній стан погіршується, не зволікайте зі зверненням по медичну допомогу. На жаль, на тлі глобальної зміни клімату питання про самопочуття старших людей в екстремальну спеку може вже скоро перетворитися на питання життя і смерті.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.