"Небезпечний стан": у МВС розповіли, що робити при тепловому ударі (інфографіка)

Через аномальну спеку українці ризикують перегрітися на сонці. У міністерстві поділились інструкцією, як допомогти постраждалому до приїзду "швидкої".

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Україну накрила аномальна спека — стовпчики термометрів фіксують до +41 градуса. У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як допомогти людині, якщо вона перегрілась на сонці або отримала тепловий удар. Детальну інструкцію опублікувала 17 липня пресслужба МВС.

"Тепловий удар — дуже небезпечний стан, тож вкрай важливо вміти вчасно надати необхідну допомогу", — наголосили у міністерстві.

Допомогти людині, яка отримала перегрів або тепловий удар через спеку, можна у кілька кроків:

заспокоїти постраждалого та намагатися утримувати його увагу;

зателефонувати в екстрені служби (на гарячі лінії 112 або 103) та дотримуватись вказівок диспетчера;

перенести або перевести людину в прохолодне місце;

дати постраждалому випити багато води;

охолодити людину за допомогою, наприклад, холодних пакетів, компресів або вентилятора;

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до того, як приїде "швидка".

Якщо ще до приїзду медиків людина, яка перегрілась на сонці, втратила свідомість, їй терміново потрібно надати домедичну допомогу.

"Бережіть себе та дотримуйтесь базових правил, що допоможуть врятувати життя", — додали в МВС.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що аномальна спека стане для України звичним явищем. З її слів, прохолоди з кожним роком буде все менше.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 18 липня. Відповідно до її прогнозу у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.