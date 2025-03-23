Новий спосіб отримання безмежної енергії може нагріти Землю і знищити все життя

Учені вважають, що людство може створити мегаструктуру для збору величезної кількості енергії Сонця в космосі, але потрібно уникнути катастрофічних наслідків для нашої планети.

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У міру того, як цивілізації розвиваються в технологічному плані, їхня потреба в енергії стає дедалі більшою і більшою. Для задоволення цієї потреби в енергії можна створити теоретичну мегаструктуру, відому, як рій Дайсона. Згідно з дослідженням, масив супутників зможе збирати величезну кількість сонячної енергії і передавати її на Землю з космосу. Але рій Дайсона може мати катастрофічний вплив на нашу планету, вважають учені, хоча вихід є, пише Interesting Engineering.

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Згідно зі шкалою Кардашева, яка розподіляє цивілізації в космосі за їхнім технологічним розвитком і рівнем споживання енергії, людство все ще не досягло рівня цивілізації типу I. Така цивілізація може використовувати всю енергію своєї планети. А цивілізації типу II можуть використовувати практично всю енергію своєї зірки. Це можна зробити за допомогою таких теоретичних мегаструктур, як рій Дайсона або сфера Дайсона.

Остання вважається менш реалістичною для людства, адже передбачає створення цільної структури навколо Сонця, яка б збирала максимальну кількість енергії нашої зірки. Тому деякі вчені вважають поступове будівництво навколо Сонця рою Дайсона, що складається з безлічі супутників, які перетворюють сонячну енергію на електроенергію, більш реалістичним проєктом. Людство в майбутньому теоретично зможе його здійснити.

Такі структури, ймовірно, будуть покладатися на фотоелектричну технологію для перетворення сонячного випромінювання в корисну енергію. Але регулювання температури являє собою серйозну проблему. На відміну від сонячних панелей на Землі, які можуть розсіювати надлишкове тепло за допомогою охолодження атмосфери, супутникам рою Дайсона необхідно буде збалансувати теплообмін між Сонцем, космосом і їхньою великою поверхнею. Підтримка оптимальної температури системи має вирішальне значення для забезпечення ефективного перетворення енергії, кажуть вчені.

Дослідники вивчили потенційні наслідки існування такої структури для нашої планети. Згідно з дослідженням, рій Дайсона, розташований на орбіті Землі, може підвищити температуру нашої планети на 120 градусів Цельсія, що зробить її непридатною для життя.

Вчені також вивчили, як можна побудувати таку мегаструктуру з використанням матеріалів, доступних у Сонячній системі, при тому, щоб не постраждала планета і всі живі істоти на ній. Дослідження показало, що невеликий рій Дайсона, розташований на орбіті Землі, буде неефективним, оскільки супутники або перегріються, або блокуватимуть занадто багато сонячного світла, що досягає нашої планети. З іншого боку, великомасштабний рій Дайсона, хоча і буде ефективним у збиранні енергії Сонця, різко підвищить температуру на Землі, що призведе до масового вимирання.

Науковці вважають, що рій Дайсона слід розмістити на відстані понад 300 млн км від Сонця, що приблизно у 2 рази далі відстані від Землі до нашої зірки. Така структура змогла б отримати приблизно 4% енергії Сонця або приблизно 15,6 йотаватт (один йотаватт — це 10 у 24 ступені ват). При цьому рівень температури на Землі підвищиться не більше ніж на 3 градуси Цельсія, що можна порівняти з поточними тенденціями глобального потепління. Але для створення такої структури знадобиться приблизно 1,3 на 10 у 23 ступені кг кремнію.

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