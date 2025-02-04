Сфери Дайсона в Чумацькому Шляху: знайдені об'єкти не пов'язані з позаземними цивілізаціями

Дослідники перевірили найкращих кандидатів на інопланетні мегаструктури навколо далеких зірок.

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Більшість проектів з пошуку позаземного життя, таких як SETI, зосереджені на радіосигналах від віддалених джерел. Але нещодавно вчені розширили свій пошук, включивши до списку інші форми зв'язку, такі як гравітаційні хвилі, нейтрино, а також мегаструктури, такі як сфера Дайсона, пише Phys.org.

Шведський проєкт "Гефестос" зосереджений на пошуку техносигнатур загалом, а не тільки на позаземних сигналах, спрямованих у бік Землі. Нещодавно група вчених з Манчестерського університету перевірила кандидатів на сферу Дайсона, знайдених шведським проєктом.

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Сфери Дайсона — це мегаструктури, які вперше були описані фізиком Фріменом Дайсоном. Він припускав, що розвинені цивілізації можуть створювати структури, досить великі, щоб охопити свої зірки. Таким чином просунуті цивілізації могли б отримувати енергію безпосередньо від зірок.

Проєкт "Гефестос" під керівництвом професора Еріка Закріссона знайшов безліч кандидатів на сферу Дайсона. Нещодавня знахідка була присвячена 7 кандидатам, розташованим навколо зірок спектрального класу М.

У таких кандидатів можуть бути цілком природні пояснення. Наприклад, диски з пилу навколо зірок можуть поглинати світло і перевипромінювати його у вигляді інфрачервоного випромінювання. Це б призвело до спостережуваного надлишку інфрачервоного випромінювання, яке за теорією Дайсона, є однією з ознак наявності мегаструктури.

"Ви не очікуєте, що зірки будуть показувати радіовипромінювання на такому рівні, і це в основному говорить вам, що радіовипромінювання, ймовірно, походить від фонових (радіо) галактик. Але тоді вам також потрібен особливий вид галактики, яка слабка в оптичному діапазоні, але дуже яскрава в інфрачервоному — єдині галактики, які, як я знав, мали таку характеристику — це гарячі галактики, приховані пилом", — кажуть дослідники.

Також згідно з іншою теорією, справжня сфера Дайсона може використовувати радіовипромінювання для скидання відпрацьованого тепла. Це привело вчених до думки про можливість того, що ці кандидати дійсно є сферами Дайсона.

У рамках свого розслідування, команда перевірила дані Європейської мережі VLBI (EVN) і e-MERLIN, у яких шукала дані про найяскравіше радіоджерело (кандидат G).

Так учені виявили, що у трьох кандидатів із проєкту "Гефестос" виявилися радіоаналоги в астрономічних базах даних. Тож найбільш логічним поясненням є те, що такі сигнали, включно з кандидатом G, з'явилися не від сфер Дайсона, а від активних ядер галактик (AGN) на задньому плані.

"Вони не можуть належати одній цивілізації. В іншому разі, вони мали б бути пов'язаними у вигляді рою, а не бути розкиданими по всьому небу. Також ми зрозуміли, що або всі ці цивілізації розвинули однакові передові технології радіовипромінювання, або сигнали повинні виходити з якоїсь форми природного забруднення. Ми припускаємо, що ці об'єкти розташовуються за межами Чумацького Шляху, найімовірніше, це були гарячі галактики, приховані пилом", — додають автори дослідження.

Результати показали, що деякі кандидати на сферу Дайсона, відібрані проєктом "Гефестос", забруднені яскравими радіоджерелами. Однак це не виключає шістьох кандидатів, що залишилися, і підкреслює важливість ретельного аналізу кожного з них.

Нагадаємо, виявлено 8 дивних сигналів із космосу невідомого походження. Учені за допомогою штучного інтелекту виявили тисячі сигналів із космосу, але лише кілька з них могли надіслати інопланетяни.