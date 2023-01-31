Виявлено 8 дивних сигналів із космосу невідомого походження: можливо, це позаземний розум

Учені за допомогою штучного інтелекту виявили тисячі сигналів із космосу, але лише кілька з них могли надіслати інопланетяни.

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Створений вченими ШІ зміг визначити понад 20 тисяч різних сигналів, які прийшли на Землю з космосу, і 8 із цих сигналів можуть стосуватися позаземних цивілізацій, пише ScienceAlert.

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Сьогодні штучний інтелект є важливою складовою наукових досліджень. Це стосується пошуків позаземних цивілізацій, а точніше сигналів від потенційного позаземного розуму.

За словами Денні Прайса з Університету Кертін, що в Австралії, він і його колеги кілька років займаються пошуками доказів існування розумного життя за межами Сонячної системи. Вчені створили ШІ, для якого прописали спеціальний алгоритм, який допомагає визначити, які сигнали є техносигнатурами (тобто штучно створеними сигналами від можливих інопланетян), а які звичайними радіоперешкодами.

[ + – ] Вчені створили ШІ, для якого прописали спеціальний алгоритм, який допомагає визначити, які сигнали є техносигнатурами (тобто штучно створеними сигналами від можливих інопланетян), а які звичайними радіоперешкодами Фото: ScienceAlert

"Наш штучний інтелект був навчений шукати в даних радіотелескопів сигнали, які не могли бути створені природними астрофізичними процесами. Коли ми передали нашому ШІ раніше вивчений набір даних, він виявив 8 цікавих сигналів із космосу", — каже Прайс.

Хоча, як стверджує вчений, повністю покладатися на ШІ у пошуках позаземного розуму поки що зарано, адже штучний інтелект поки що не навчений думати, а тому діє згідно із заданим алгоритмом. Проте нещодавні досягнення свідчать, що ШІ все може допомогти в пошуках потенційних інопланетян.

"Ми шукаємо за допомогою радіотелескопів сигнали, які є техносигнатурами, і вони можуть говорити про те, що десь, можливо, існують інші розумні види. Найголовніше, що наш ШІ працює краще, ніж інші йому подібні системи, і це дуже важливо для подальших досліджень", — каже Прайс.

Але в процесі пошуку техносигнатур учені стикаються з тим, що радіотелескопи вловлюють сигнали, які насправді є радіоперешкодами та мають земне походження. Тому ШІ допомагає розібратися в їхній класифікації. Новий ШІ зміг виділити понад 20 тисяч цікавих сигналів із космосу, і 8 з них могли бути техносигнатурами інопланетян.

"Ми перевірили ці дані та все більше схиляємося до того, що, швидше за все, ці сигнали мають земне походження. Але це хороший початок", — говорить Прайс.

[ + – ] За словами вчених, якщо все ж таки вони зможуть виявити сигнал із космосу, який точно матиме інопланетне походження, то це буде одним із найбільших відкриттів у науці Фото: long-covid

За словами вчених, якщо все ж таки вони зможуть виявити сигнал із космосу, який точно матиме інопланетне походження, то це буде одним із найбільших відкриттів у науці.

"Навіть якщо ми поки що нічого не знайшли і в найближчому майбутньому також не спіймаємо подібний сигнал, то це не означає, що люди — це єдиний технологічно розвинений вид у нашій галактиці. Може, ми шукаємо не ті сигнали, а може, наші радіотелескопи поки не такі чутливі до прийому таких сигналів. Можливо, нові технології дозволять нам зловити справді інопланетний сигнал, і це доведе, що ми не самотні в Усесвіті. А з іншого боку, варто подумати про те, а що, якщо ми одні?" — говорить Прайс.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили 25 нових сигналів із космосу, і вони продовжують повторюватися. Цими сигналами є загадкові швидкі радіосплески, і деякі вчені вважають, що так між собою можуть спілкуватися інопланетяни.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснюють відсутність сигналів від позаземних цивілізацій тим, що поки не настав відповідний момент. Учені вважають, що спілкування між землянами й інопланетянами можливе тоді, коли наші планети проходять на тлі своїх зірок.