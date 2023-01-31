Інопланетний кол-центр. Виявлено 25 сигналів із космосу, і вони продовжують повторюватися

Деякі вчені вважають, що ці сигнали можуть бути засобом комунікації між позаземними цивілізаціями.

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Міжнародна група вчених за допомогою радіотелескопа CHIME, що знаходиться в Канаді, виявила 25 нових таємничих сигналів із космосу, природа яких досі так і не відома. Йдеться про швидкі радіосплески або FRB, які є короткочасними викидами енергії. І за один раз вони більше енергії за мілісекунду, аніж Сонце за три дні. Існуючі теорії не можуть повністю пояснити походження цих космічних явищ і деякі вчені навіть вважають, що це спосіб комунікації між позаземним та цивілізаціями, пише ScienceAlert.

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На сьогодні астрономи за допомогою радіотелескопа CHIME виявили вже понад 1000 швидких радіосплесків, більшість з яких існують лише кілька мілісекунд. Але деякі з них продовжують повторюватись. Саме такі повторювані FRB, а саме 25 нових сигналів виявили вчені.

[ + – ] На сьогодні астрономи за допомогою радіотелескопа CHIME виявили вже понад 1000 швидких радіосплесків, більшість з яких існують лише кілька мілісекунд. Але деякі з них продовжують повторюватися. Саме такі повторювані FRB, а саме 25 нових сигналів виявили вчені Фото: Universe Today

Жодна теорія неспроможна повністю пояснити природу цих сигналів, і навіть звідки вони приходять. Деякі вчені вважають, що вони з'являються в нейтронних зірках або чорних дірах, інші вважають, що їх джерелами є пульсари і магнетари (особливий тип нейтронних зірок), а треті взагалі наполягають на тому, що між особою таким чином спілкуються позаземні цивілізації.

Радіотелескоп CHIME спочатку був створений для вивчення історії розширення Всесвіту, але він також виявився ідеальним інструментом виявлення FRB. З понад 1000 швидких радіосплесків, які виявили вчені на сьогодні, лише 29 були визнані як сигнали, що повторюються. І виявилось, що вони повторюються вкрай нерегулярно. Єдиним винятком із правил став швидкий радіосплеск під назвою FRB 180916, який регулярно фіксують кожні 16 днів.

[ + – ] Радіотелескоп CHIME спочатку був створений для вивчення історії розширення Всесвіту, але він також виявився ідеальним інструментом виявлення FRB Фото: Universe Today

Крім того, що вчені виявили 25 нових FRB, вони також з'ясували деякі особливості цих сигналів, які можуть дати більш точне уявлення про їх причини їхньої появи та їхню природу.

Вчені дійшли висновку, що деякі одноразові FRB можуть бути повторюваними, просто їх джерела не настільки активні і поки їх повторення не зафіксовано.

Фокус вже писав про те, що ще 2 роки тому вчені змогли з'ясувати, що швидкі радіосплески можуть бути як разовими подіями, так і можуть повторюватися неодноразово.

Також Фокус писав про те, що минулого року вчені виявили найдовший швидкий радіосплеск. Виявилося, що новий сигнал триває у 1000 разів довше, ніж інші подібні до нього сигнали.

Як уже писав Фокус, у січні цього року, вчені зафіксували найдальший радіосигнал, з виявлених на сьогодні. Цей сигнал прибув з галактики, яка знаходиться на відстані майже 9 млрд світлових років від нас.