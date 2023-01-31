Инопланетный колл-центр. Обнаружены 25 сигналов из космоса, и они продолжают повторяться

Некоторые ученые считают, что эти сигналы могут быть способом коммуникации между внеземными цивилизациями.

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Международная группа ученых с помощью радиотелескопа CHIME, который находится в Канаде, обнаружили 25 новых таинственных сигналов из космоса, природа которых до сих пор до конца так и не известна. Речь идет о быстрых радиовсплесках или FRB, которые представляют собой кратковременные выбросы энергии. И за один раз они больше энергии за миллисекунду, чем Солнце за три дня. Существующие теории не могут полностью объяснить происхождение этих космических явлений и некоторые ученые даже считают, что это способ коммуникации между внеземным и цивилизациями, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день астрономы с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили уже более 1000 быстрых радиовсплесков, большинство из которых существуют всего несколько миллисекунд. Но некоторые из них продолжают повторяться. Именно такие повторяющиеся FRB, а именно 25 новых сигналов обнаружили ученые.

[ + – ] На сегодняшний день астрономы с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили уже более 1000 быстрых радиовсплесков, большинство из которых существуют всего несколько миллисекунд. Но некоторые из них продолжают повторятся. Именно такие повторяющиеся FRB, а именно 25 новых сигналов обнаружили ученые Фото: Universe Today

Ни одна теория не может полностью объяснить природу этих сигналов, а также откуда точно они приходят. Некоторые ученые считают, что они появляются в нейтронных звездах или черных дырах, другие считают, что их источниками являются пульсары и магнетары (особый тип нейтронных звезд), а третьи вообще настаивают на том, что таким образом между особой общаются внеземные цивилизации.

Радиотелескоп CHIME изначально был создан для изучения истории расширения Вселенной, но он также оказался идеальным инструментом для обнаружения FRB. Из более чем 1000 быстрых радиовсплесков, которые обнаружили ученые на сегодня, только 29 были признаны как повторяющиеся сигналы. И оказалось, что они повторяются крайне нерегулярно. Единственным исключением из правил стал быстрый радиовсплеск под названием FRB 180916, который регулярно фиксируют каждые 16 дней.

[ + – ] Радиотелескоп CHIME изначально был создан для изучения истории расширения Вселенной, но он также оказался идеальным инструментом для обнаружения FRB Фото: Universe Today

Кроме того, что ученые обнаружили 25 новых FRB, они также выяснили некоторые особенности этих сигналов, которые могут дать более точное представление о их причинах их появления и их природе.

Ученые пришли к выводу, что некоторые одноразовые FRB могут на самом деле быть повторяющимися, просто их источники не настолько активны и пока их повторение не зафиксировано.

Фокус уже писал о том, что еще 2 года назад ученые смогли выяснить, что быстрые радиовсплески могут быть как разовыми событиями, а могут повторятся неоднократно.

Также Фокус писал о том, что в прошлом году ученые обнаружили самый длинный быстрый радиовсплеск. Оказалось, что новый сигнал длится в 1000 раз дольше, чем другие подобные ему сигналы.

Как уже писал Фокус, в январе этого года, ученые зафиксировали самый далекий радиосигнал, из обнаруженных на сегодня. Этот сигнал прибыл из галактики, которая находится на расстоянии в почти 9 млрд световых лет от нас.