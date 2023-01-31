Обнаружено 8 странных сигналов из космоса неизвестного происхождения: возможно это внеземной разум

Ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили тысячи сигналов из космоса, но лишь несколько из них могли прислать инопланетяне.

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Созданный учеными ИИ смог определить более 20 тысяч разных сигналов, которые пришли на Землю из космоса и 8 из этих сигналов могут иметь отношение к внеземным цивилизациям, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день искусственный интеллект является важной составляющей научных исследований. Это касается и поисков внеземных цивилизаций, а точнее сигналов от потенциального внеземного разума.

По словам Дэнни Прайса из Университета Кертин, Австралия, он и его коллеги несколько лет занимаются поисками доказательств существования разумной жизни за пределами Солнечной системы. Ученые создали ИИ, для которого прописали специальный алгоритм, который помогает определить какие сигналы являются техносигнатурами (то есть искусственно созданными сигналами от возможных инопланетян), а какие обычными радиопомехами.

[ + – ] Ученые создали ИИ, для которого прописали специальный алгоритм, который помогает определить какие сигналы являются техносигнатурами (то есть искусственно созданными сигналами от возможных инопланетян), а какие обычными радиопомехами Фото: ScienceAlert

"Наш искусственный интеллект был обучен искать в данных радиотелескопов сигналы, которые не могли быть созданы естественными астрофизическими процессами. Когда мы передали нашему ИИ ранее изученный набор данных, он обнаружил 8 интересных сигналов из космоса", — говорит Прайс.

Хотя, как утверждает ученый, полностью полагаться на ИИ в поисках внеземного разума пока рано, ведь искусственный интеллект пока не обучен думать, а потому действует согласно заданному алгоритму. Тем нее менее недавние достижения говорят о том, что ИИ все может помочь в поисках потенциальных инопланетян.

"Мы ищем с помощью радиотелескопов сигналы, которые являются техносигнатурами и они могут говорить о том, что где-то возможно существуют и другие разумные виды. Самое главное, что наш ИИ работает лучше, чем другие ему подобные системы и это очень важно для дальнейших исследований", — говорит Прайс.

Но в процессе поиска техносигнатур ученые сталкиваются с тем, что радиотелескопы улавливают сигналы ,которые на самом деле являются радиопомехами и имеют земное происхождение. Поэтому ИИ помогает разобраться в их классификации. Новый ИИ смог выделить более 20 тысяч интересных сигналов из космоса и 8 из них были могли быть техносигнатурами инопланетян.

"Мы проверили эти данные и все больше склоняемся к тому, что скорее всего эти сигналы имеют земное происхождение. Но это хорошее начало", — говорит Прайс.

[ + – ] По словам ученых, если все же они смогут обнаружить сигнал из космоса, который точно будет иметь инопланетное происхождение, то это будет одним из величайших открытий в науке Фото: The Conversation

По словам ученых, если все же они смогут обнаружить сигнал из космоса, который точно будет иметь инопланетное происхождение, то это будет одним из величайших открытий в науке.

"Даже если мы пока ничего не нашли, и в ближайшем будущем также не поймаем подобный сигнал, то это не значит люди – это единственный технологически развитый вид в нашей галактике. Может мы ищем не те сигналы, а может наши радиотелескопы пока не так чувствительны к приему таких сигналов. Возможно новые технологии позволят нам поймать действительно инопланетный сигнал и это докажет, что мы не одиноки во Вселенной. А с другой стороны стоит подумать о том, а что, если мы одни?", — говорит Прайс.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили 25 новых сигналов из космоса, и они продолжают повторяться. Этими сигналами являются загадочные быстрые радиовсплески и некоторые ученые считают, что таким образом между собой могут общаться инопланетяне.

Также Фокус писал о том, что ученые объясняют отсутствие сигналов от внеземных цивилизаций тем, что пока не наступил подходящий момент. Ученые считают, что общение между землянами и инопланетянами возможно тогда, когда наши планеты проходят на фоне своих звезд.