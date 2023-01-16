Почему нет сигналов от внеземных цивилизаций: новая теория говорит, что нет подходящего момента

Ученые считают, что общение между землянами и инопланетянами возможно тогда, когда наши планеты проходят на фоне своих звезд.

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Новое исследование ученых из Института SETI, американской некоммерческой организации, которая занимается поиском внеземной жизни, показывает, что скорее всего внеземные цивилизации ждут подходящего момента, чтобы послать на Землю свои сигналы. И этот момент настанет, когда далекая обитаемая планета проходит на фоне своей звезды и ее можно увидеть с Земли, пишет Space.

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По словам Софии Шейх из Института SETI, когда потенциально обитаемые разумными видами экзопланеты проходят прямо перед своими звездами с точки зрения Земли, то этот момент является идеальным шансом для передачи сообщений землянам.

Ученые считают, что планетные транзиты на фоне звезд представляют собой повторяющееся и предсказуемое событие, а потому, если об этом также думают и инопланетяне, то они могут именно в этот момент отправить свои сообщения в космос. Ведь тогда есть шанс, что их получат представители других цивилизаций, в том числе и жители Земли. То есть, землянам стоит ожидать получения инопланетных сигналов тогда, когда одна из потенциально обитаемых планет будет видна на фоне свой звезды с Земли, говорят ученые.

"В таком случае можно точно понять, когда и где искать инопланетный сигнал в космосе", — говорит Шейх.

[ + – ] По словам Софии Шейх из Института SETI, когда потенциально обитаемые разумными видами экзопланеты проходят прямо перед своими звездами с точки зрения Земли, то этот момент является идеальным шансом для передачи сообщений землянам Фото: M. Weiss/CfA

В рамках нового исследования ученые изучили 12 экзопланет с которых теоретически могли быть посланы сигналы внеземной цивилизацией. Эти планеты в течение короткого периода времени находились на фоне своих звезд и были видны с Земли, то есть теоретически это идеальное время для получения сигнала. Ученые решили, что если две планеты видны на фоне своих звезд из разных уголков космоса, то может быть таким образом можно установить контакт.

Но оказалось, что 10 сигналов, полученных с далеких планет, были обычными радиопомехами и только два сигнала с планет Kepler-1332b и Kepler-842b заинтересовали ученых. Эти планеты являются каменистыми мирами, которые немного больше Земли. Но ученые считают, что скорее всего и эти два сигнала также не являются сообщениями от инопланетян.

[ + – ] Но оказалось, что 10 сигналов, полученных с далеких планет, были обычными радиопомехами и только два сигнала с планет Kepler-1332b и Kepler-842b заинтересовали ученых. Эти планеты являются каменистыми мирами, которые немного больше Земли. Но ученые считают, что скорее всего и эти два сигнала также не являются сообщениями от инопланетян Фото: space.com

Тем не менее ученые считают, что такой метод поиска внеземных цивилизаций может сработать, что значительно сузит область поиска потенциальных инопланетных сигналов в космосе. Но ученые продолжат свои исследования и будут наблюдать за другими далекими планетами, в надежде, что их теория верна и что инопланетяне все же выйдут на связь.

В то же время ученые также отправляют сигналы с Земли в попытке установить контакт с инопланетными цивилизациями. Самым знаменитым посланием внеземному разуму считается сообщение Аресибо, которое было отправлено еще в 1974 году. Подробнее о нем Фокус уже писал.

Фокус уже писал о том, что согласно одной из теорий, которая была озвучена совсем недавно, внеземные цивилизации просто не считают человечество разумным видом, чтобы установить с нами контакт.

Также Фокус писал о том, что по словам ученых, первый инопланетный космический корабль, который прилетит в Солнечную систему на самом деле будет не первым, который отправили представители внеземной цивилизации. И этому есть простое объяснение.