Первый космический аппарат инопланетян, прибывший на Землю, будет не первым: и вот почему

Если люди когда-либо вступят в контакт с внеземными цивилизациями, то общение с ними будет очень трудным из-за огромных расстояний между нами.

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Ученый Грэм Смит из Университета штата Калифорния, США, опубликовал новую статью, в которой он утверждает, что первый космический аппарат внеземной цивилизации, который прибудет на Землю, на самом деле не будет первым, который отправили инопланетяне. И для этого есть достаточно объективные причины, пишет ScienceAlert.

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В своей статье Смит пишет, что когда-нибудь в Солнечную систему прибудет космический аппарат инопланетян, который навсегда может изменить ход истории человечества в целом. Это будет первый контакт, который позволит получить новые технологии и знания от другой цивилизации. Но затем люди будут ждать следующего такого же аппарата. Пройдут целые столетия, прежде, чем он прибудет, но за это время наша цивилизация может сильно измениться.

[ + – ] В своей статье Смит пишет, что когда-нибудь в Солнечную систему прибудет космический аппарат инопланетян, который навсегда может изменить ход истории человечества в целом. Это будет первый контакт, который позволит получить новые технологии и знания от другой цивилизации Фото: Universe Today

Первый космический аппарат инопланетян будет на самом деле не первым

"Итак, прошли несколько сотен лет, человеческие технологии шагнули вперед и вот прилетает второй космический аппарат от той же внеземной цивилизации. Но оказывается, что он технологические намного примитивнее, чем аппарат первого контакта. И он принес с собой более старую информацию об инопланетной цивилизации. Это значит, что его отправили раньше, чем тот, который уже столетия назад прибыл на Землю. То есть первый космический аппарат внеземной цивилизации, который прибудет на Землю, на самом деле не будет первым, который отправили инопланетяне пишет Смит.

Дело в том, что технологии, как на Земле, так и на других планетах с развитой разумной жизнью не стоят на месте. Это значит, что со временем инопланетяне запустили в космос более продвинутый космический аппарат, который мог развивать большую скорость, чем его предшественник. То есть теоретический второй, десятый или может быть даже сотый аппарат, отправленный внеземным разумом, прилетит к нам быстрее, чем самый первый, который был отправлен с далекой планеты. По словам Смита, чем дальше от нас находится внеземная цивилизация, тем большим будет технологический разрыв между аппаратом первого контакта и тем, который прибудет сразу за ним.

[ + – ] Технологии, как на Земле, так и на других планетах с развитой разумной жизнью не стоят на месте. Это значит, что со временем инопланетяне запустили в космос более продвинутый космический аппарат, который мог развивать большую скорость, чем его предшественник. То есть теоретический второй, десятый или может быть даже сотый аппарат, отправленный внеземным разумом, прилетит к нам быстрее, чем самый первый, который был отправлен с далекой планеты Фото: Universe Today

"Скорее всего самый первый аппарат, который отправят инопланетяне не будет отправлен к другим звездам, а будет предназначен для изучения их планетной системы. Это будет нечто похожее на наши "Вояджеры", которые уже отправились к звездам, но не это была их первоначальная цель. Но этот инопланетный аппарат будет примитивным и лететь будет к нам очень долго", — говорит Смит.

Смит считает, что внеземной разум будет развивать свои технологии и создавать все более быстрые космические аппараты, которые через разные промежутки времени будут отправляться к другим звездам.

"Возьмем, например, аппарат "Вояджер-1". Его можно считать первым аппаратом, который отправился к звездам и к потенциальным инопланетянам. Но ему понадобится примерно 80 тысяч лет, чтобы достичь теоретически обитаемой разумным видом планеты. Но человечество будет развивать свои технологии и каждые 100 лет будет отправлять более быстрые аппараты к той же планете. Например, через 2700 лет мы отправим аппарат 27-го поколения, который сможет достичь изначально заданной точки через 6 тысяч лет. То есть, он прилетит на 74 тысячи лет раньше, чем "Вояджер-1"", — говорит Смит.

Ученый пишет, что то же самое произойдет и с аппаратом инопланетян, а потому не первый прилетевший к нам космический зонд будет просто старым технологическим артефактом.

[ + – ] Смит считает, что внеземной разум будет развивать свои технологии и создавать все более быстрые космические аппараты, которые через разные промежутки времени будут отправляться к другим звездам Фото: Science Focus

Проблемы первого контакта с инопланетянами

Смит выделяет в связи с этим одну потенциальную проблему. Если первый аппарат от инопланетян будет иметь слишком развитые технологии, то земляне просто ничего не смогут понять и ничему не научатся. Смит согласен с некоторыми учеными, что первый контакт землян произойдет с более продвинутой в технологическом плане цивилизацией. Возможно поэтому мы не можем объяснить многие свидетельства о появлении НЛО, потому что это невероятно далекие от нас технологии.

Также ученый выделяет еще одну проблему, с которой столкнется человечество во время первого контакта с инопланетянами с помощью их космического аппарата. Страны могут начать спорить между собой, кому принадлежит право первичного исследования новых технологий, что может привести к глобальному конфликту.

И третьей важной проблемой является то, что многие ученые считают инопланетян не только развитым видом, но и мирным, который исследует галактику и ищет другие разумные жизненные формы. Но история человечества показывает, что и через тысячи лет на нашей планете не закончились войны, а люди не стали более умиротворенными. Почему же инопланетяне не могут пойти по такому же пути? Может они стали космическими параноиками и везде где можно ищут опасность для своего существования. И такой опасностью могут стать люди.

Тот же Стивен Хокинг не раз говорил, что не нужно раньше времени заявлять о себе в космосе, то есть не нужно пока отправлять сигналы потенциальным инопланетянам и космические аппараты к звездам. Потому как ответ от внеземной цивилизации может очень не понравится землянам.

Фокус уже писал о новой теории, которая объясняет почему внеземные цивилизации до сих пор не заявили о себе или почему мы не обнаружили этих сигналов от инопланетян.

Также Фокус писал о том, что Пентагон сообщил о том, что американские военные сейчас занимаются изучением уже 510 случаев появления НЛО.