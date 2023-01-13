Перший космічний апарат інопланетян, який прибуде на Землю, буде не першим: й ось чому

Якщо люди колись вступлять у контакт із позаземними цивілізаціями, то спілкування з ними буде дуже складним через величезні відстані між нами.

Related video

Учений Грем Сміт з Університету штату Каліфорнія, США опублікував нову статтю, в якій він стверджує, що перший космічний апарат позаземної цивілізації, який прибуде на Землю, насправді не буде першим, який відправили інопланетяни. І для цього є досить об'єктивні причини, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

У своїй статті Сміт пише, що колись у Сонячну систему прибуде космічний апарат інопланетян, який назавжди може змінити перебіг історії людства загалом. Це буде перший контакт, який дозволить отримати нові технології та знання від іншої цивілізації. Але потім люди чекатимуть на наступний такий же апарат. Минуть цілі століття, перш ніж він прибуде, але за цей час наша цивілізація може сильно змінитись.

[ + – ] У своїй статті Сміт пише, що колись у Сонячну систему прибуде космічний апарат інопланетян, який назавжди може змінити перебіг історії людства загалом. Це буде перший контакт, який дозволить отримати нові технології та знання від іншої цивілізації Фото: Universe Today

Перший космічний апарат інопланетян буде насправді не першим

"Отже, минули кілька сотень років, людські технології зробили крок уперед і ось прилітає другий космічний апарат від тієї ж позаземної цивілізації. Але з'ясовується, що він технологічно набагато примітивніший, ніж апарат першого контакту. І він приніс із собою старішу інформацію про інопланетну цивілізацію. Це означає, що його відправили раніше, ніж той, який уже сторіччя тому прибув на Землю, тобто перший космічний апарат позаземної цивілізації, який прибуде на Землю, не буде першим, який відправили інопланетяни", — пише Сміт.

Справа в тому, що технології як на Землі, так і на інших планетах із розвиненим розумним життям не стоять на місці. Це означає, що згодом інопланетяни запустили в космос більш сучасний космічний апарат, який міг розвивати більшу швидкість, ніж його попередник. Тобто теоретичний другий, десятий чи навіть сотий апарат, відправлений позаземним розумом, прилетить до нас швидше, ніж найперший, який був відправлений з далекої планети. За словами Сміта, чим далі від нас знаходиться позаземна цивілізація, тим більшим буде технологічний розрив між апаратом першого контакту та тим, що прибуде одразу за ним.

[ + – ] Технології як на Землі, так і на інших планетах із розвиненим розумним життям не стоять на місці. Це означає, що згодом інопланетяни запустили в космос більш сучасний космічний апарат, який міг розвивати більшу швидкість, ніж його попередник. Тобто теоретичний другий, десятий чи навіть сотий апарат, відправлений позаземним розумом, прилетить до нас швидше, ніж найперший, який був відправлений з далекої планети Фото: Universe Today

"Швидше за все, найперший апарат, який відправлять інопланетяни, не буде відправлений до інших зірок, а буде призначений для вивчення їх планетної системи. Це буде щось схоже на наші "Вояджери", які вже вирушили до зірок, але не це була їх початкова мета. Але цей інопланетний апарат буде примітивним і летітиме до нас дуже довго", — каже Сміт.

Сміт вважає, що позаземний розум розвиватиме свої технології та створюватиме дедалі швидші космічні апарати, які через різні проміжки часу вирушатимуть до інших зірок.

"Візьмемо, наприклад, апарат "Вояджер-1". Його можна вважати першим апаратом, який відправився до зірок і до потенційних інопланетян. Але йому знадобиться приблизно 80 тисяч років, щоб досягти теоретично обжитої розумним видом планети. Але людство розвиватиме свої технології та кожні 100 років відправлятиме швидші апарати до тієї ж планети. Наприклад, через 2700 років ми відправимо апарат 27-го покоління, який зможе досягти спочатку заданої точки через 6 тисяч років. Тобто, він прилетить на 74 тисячі років раніше, ніж " Вояджер-1", — каже Сміт.

Учений пише, що те саме станеться і з апаратом інопланетян, а тому не перший космічний зонд, що прилетів до нас, буде просто старим технологічним артефактом.

[ + – ] Сміт вважає, що позаземний розум розвиватиме свої технології та створюватиме дедалі швидші космічні апарати, які через різні проміжки часу вирушатимуть до інших зірок Фото: Science Focus

Проблеми першого контакту з інопланетянами

Сміт виділяє у зв'язку з цим одну потенційну проблему. Якщо перший апарат від інопланетян матиме надто розвинені технології, то земляни просто нічого не зможуть зрозуміти й нічого не навчаться. Сміт погоджується з деякими вченими, що перший контакт землян станеться з більш просунутою в технологічному плані цивілізацією. Можливо, тому ми не можемо пояснити багато свідчень про появу НЛО, тому що це неймовірно далекі від нас технології.

Також учений виділяє ще одну проблему, з якою зіткнеться людство під час першого контакту з інопланетянами за допомогою їх космічного апарату. Країни можуть почати сперечатися між собою, кому належить право первинного дослідження нових технологій, що може спричинити глобальний конфлікт.

І третьою важливою проблемою є те, що багато вчених вважають інопланетян не лише розвиненим видом, а й мирним, який досліджує галактику та шукає інші розумні життєві форми. Але історія людства показує, що й через тисячі років на нашій планеті не закінчилися війни, а люди не стали умиротворенішими. Чому ж інопланетяни не можуть піти таким же шляхом? Може вони стали космічними параноїками і скрізь, де можна шукають небезпеку для свого існування. І такою небезпекою можуть стати люди.

Той же Стівен Гокінг не раз говорив, що не потрібно заздалегідь заявляти про себе в космосі, тобто не потрібно поки що відправляти сигнали потенційним інопланетянам і космічні апарати до зірок. Тому що відповідь від позаземної цивілізації може дуже не сподобається землянам.

Фокус уже писав про нову теорію, яка пояснює чому позаземні цивілізації досі не заявили про себе або чому ми не зафіксували цих сигналів від інопланетян.

Також Фокус писав про те, що Пентагон повідомив, що американські військові зараз займаються вивченням вже 510 випадків появи НЛО.