Нова теорія пояснює, чому інопланетяни досі не вийшли на контакт: уся справа у людях

Нове дослідження припускає, що наша планета та її мешканці зовсім не цікаві для представників позаземного розуму.

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Астрофізик Амрі Вандель із Єврейського університету в Єрусалимі опублікував свою нову наукову працю, яка ще не пройшла рецензування. В ній він пропонує нову відповідь на знаменитий парадокс Фермі, пише Live Science.

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Вандель вважає, що інопланетяни не зв'язалися з нами через те, що вони не виявили на нашій планеті ознак розумного життя. Так, вчений пропонує відповідь на парадокс Фермі: якщо інопланетні цивілізації існує, то чому вони не вийшли на контакт?

За словами вченого, інопланетяни не цікавляться планетами, на яких просто є життя. Якщо життя існує на багатьох планетах нашої галактики, то позаземні розвинені цивілізації цікавляться лише тими планетами, де є ознаки дуже розвинених технологій. І найімовірніше наша Земля не входить у цю категорію планет, оскільки її мешканці не є представниками розумного виду, на думку інопланетян.

Чимало вчених вже давно намагаються з'ясувати, чому ж інопланетяни, якщо вони існують, досі не заявили землянам про себе? Зараз існує кілька популярних теорій:

Інопланетяни вже прилітали на Землю в давній давнині, ще до того, як люди змогли заснувати перші цивілізації, і після цього наша планета перестала їх цікавити;

Можливо, космічні подорожі є не таким легким завданням, як вважається, і позаземні цивілізації не можуть подолати надто велику відстань до Землі;

Можливо, якась інопланетна цивілізація лише недавно освоїла найближчий космос і ще не дійшла міжзоряних подорожей;

Можливо, інопланетяни навмисно не хочуть дослідити далекий космос, а можливо, вони навіть усі загинули внаслідок якоїсь катастрофи.

[ + – ] За словами вченого, інопланетяни не цікавляться планетами, на яких просто є життя Фото: space.com

Але Вандель вважає, що розумне життя нашій галактиці не лише існує, а й досить поширене. За його словами, найімовірніше інопланетні цивілізації не надсилатимуть сигнали всім поспіль, а оберуть для цього лише дуже цікаві для них планети, на яких, як вони вважають, живуть дійсно розумні види.

А ознакою розумності образу може бути дуже розвинена технологія. Хоча, здавалося б, на Землі вони існують, але ми почали надсилати сигнали в космос нещодавно. Теоретично сигнали із Землі могли досягти планет, що обертаються навколо приблизно 15 000 зірок. Але в нашій галактиці приблизно 400 млрд зірок. Тобто наші сигнали могли просто не дійти до представників високорозвинених інопланетних цивілізацій і тому, навіть якщо інопланетяни знають про те, що на Землі є життя, вони не знають, що воно розумне.

З іншого боку, залишається можливість того, що інопланетяни все ж таки прийняли сигнал, відправили нам відповідь, але він ще не долетів до Землі. Також, за словами Ванделя, потенційні інопланетяни можуть просто не розшифрувати повідомлення, яке їм послали земляни.

Вчений вважає, що високорозвинених цивілізацій у нашій галактиці може бути не так і багато, але цілком імовірно, що нові сигнали із Землі вони все ж таки отримають і зможуть у них розібратися.

За словами Ванделя, найімовірніше в межах 50 світлових років від нас не мешкає ніяких розумних видів, але вони живуть далі і просто чекають, коли ми заявимо про себе, як про цивілізацію, яка вже почала освоювати космос.

Фокус вже писав про теорію, яка припускає, що ми не знайшли жодних інопланетян через те, що вони всі себе знищили.

Також Фокус писав про те, що потенційні інопланетяни не вийшли на контакт тому, що наше Сонце для них є звичайною зіркою.