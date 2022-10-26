Інопланетяни ще не відвідали Землю з однієї простої причини: наше Сонце надто нудне

Нове дослідження передбачає, що наша зоряна система не підходить для того, щоб її відвідали представники позаземного розуму.

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Згідно з знаменитим парадоксом Фермі, якщо інопланетяни все ж таки існують, то чому ми досі їх не виявили. Тобто якби в нашій галактиці існувала позаземна цивілізація, вона мала вже давно відвідати Землю. Тому деякі вчені вважають, що можливо ми самотні в космосі. Хоча є припущення, що інопланетяни можуть просто не долетіти до нас через складність міжзоряних подорожей. Але нове дослідження пропонує нову відповідь: можливо, в нашій Сонячній системі просто немає того, що необхідно високорозвиненої цивілізації, а саме зірки правильного типу, пише ScienceAlert.

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Крім феномена Фермі слід звернути увагу на рівняння Дрейка під час розгляду питання існування потенційного позаземного розуму. Це рівняння показує ймовірну кількість позаземних цивілізацій у нашій галактиці, з якими може вступити в контакт людство.

[ + – ] У нашій галактиці теоретично можуть існувати інопланетні цивілізації, але ми їх не виявили, тому що наша зіркова система їм не цікава Фото: NASA

Але скільки їх точно рівняння не покаже, воно просто пропонує враховувати різні чинники з метою оцінки існування інопланетян. Рівняння Дрейка враховує кількість зірок, навколо яких можуть бути планети і скільки з цих планет потенційно придатні для життя. Також є фактор того, скільки таких життєвих форм досягнуть високого технологічного рівня і скільки цих цивілізацій можуть заявити про себе, посилаючи сигнали в космос. Ще одним важливим фактором є тривалість життя цих цивілізацій. Якщо підставити до рівняння різні змінні, ми отримаємо різні оцінки того, скільки у галактиці може існувати високорозвинених позаземних цивілізацій.

У новому дослідженні вчених із США, які намагаються розібратися з парадоксом Фермі, особлива увага приділяється типу зірок. Вчені вважають, що для потенційних інопланетян, які перебувають на стадії постійного розвитку технологій, найбільш привабливими є зірки помаранчевих карликів. Саме ці зірки та їх планетні системи є метою для відвідування та міграції цивілізаціями, які розселяються у космосі.

[ + – ] Вчені вважають, що для потенційних інопланетян, які перебувають на стадії постійного розвитку технологій, найбільш привабливими є зірки помаранчевих карликів. Саме ці зірки та їх планетні системи є метою для відвідування та міграції цивілізаціями, які розселяються у космосі Фото: Universe Today

Авторами нового дослідження є Джейкоб Хакк-Місра з Інституту космічних досліджень Blue Marble, Сіетл, Вашингтон, і Томас Дж. Фош з Американського університету у Вашингтоні, округ Колумбія.

Вчені у своїй роботі посилаються на статтю американського астрофізика Майкла Гарта, яку він опублікував ще у 1975 році. Цей вчений також досліджував феномен Фермі.

Гарт вважав, що теоретична інопланетна цивілізація може колонізувати більшу частину галактики приблизно за 650 тисяч років. Тому будь-яка така цивілізація має величезні шанси відвідати і нашу Сонячну систему, проте Гарт заявив, що, якщо це не сталося, значить інопланетян не існує.

Але автори нової роботи наполягають на протилежному. Вчені вважають, що позаземні цивілізації швидше завітають до планетних систем з не такими масивними зірками, як наше Сонце, адже такі зірки живуть довше. Отже, це забезпечить процвітання колонії протягом більш тривалого період.

За словами вчених, для цивілізації, яка мала досягти найвищого технологічного рівня, наприклад, мільйон років тому дуже важливий вік зірки. Саме помаранчеві карлики, а також червоні карлики (наше Сонце – це жовтий карлик) для таких інопланетян найбільш привабливі, адже вони живуть дуже довго.

[ + – ] Неможливо навіть уявити, наскільки потенційні інопланетяни можуть відрізнятися від нас. І також у них може бути відмінне від нашого сприйняття часу. Що якщо вони навчилися жити дуже довго, тому подорожують між зірками так, як їм хочеться? Фото: trump-elections

Вчені вважають, що такі цивілізації розселяються хвилеподібно, тобто заселяючи одну зіркову систему, вони продовжують летіти далі. І для цього не потрібні надто далекі міжзоряні перельоти, адже помаранчеві карлики, а тим більше червоні карлики в нашій галактиці знаходяться не так далеко один від одного.

З іншого боку, вчені вважають, що за час свого існування подібна цивілізація змогла б заселити лише половину галактики. І можливо, інопланетяни або не дісталися Сонячної системи, або все ж таки вважали, що наша зірка та її планети не годяться для заселення.

Але в будь-якому випадку це лише теорія, адже неможливо навіть припустити, наскільки потенційні інопланетяни можуть відрізнятись від нас. І також у них може бути відмінне від нашого сприйняття часу. Що якщо вони навчилися жити дуже довго, тому подорожують між зірками так, як їм хочеться? Поки що ці питання залишаються без відповіді. Проте, як кажуть вчені, те, що ми не виявили інопланетян, таки не говорить про те, що їх не існує.

Фокус вже писав про те, що, можливо, при скануванні придатних для життя планет інопланетяни навіть не дізналися, що ми існуємо на Землі. І на це є кілька причин, як пояснили вчені.