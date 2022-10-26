Инопланетяне еще не посетили Землю по одной простой причине: наше Солнце слишком скучное

Новое исследование предполагает, что наша звездная система не подходит для того, чтобы ее посетили представители внеземного разума.

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Согласно знаменитому парадоксу Ферми, если инопланетяне все же существуют, то почему мы до сих пор их не обнаружили. То есть если бы в нашей галактике существовала внеземная цивилизация, то она должна была уже давно посетить Землю. Исходя из этого некоторые ученые считают, что возможно мы одиноки в космосе. Хотя существуют предположения, что инопланетяне могут просто не долететь к нам из-за сложности межзвездных путешествий. Но новое исследование предлагает новый ответ: может быть, в нашей Солнечной системе просто нет того, что необходимо высокоразвитой цивилизации, а именно звезды правильного типа, пишет ScienceAlert.

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Кроме парадокса Ферми нужно обратить свое внимание на уравнение Дрейка при рассмотрении вопроса о существовании потенциального внеземного разума. Это уравнение показывает вероятное количество внеземных цивилизаций в нашей галактике, с которыми может вступить в контакт человечество.

[ + – ] В нашей галактике теоретически могут существать инопланетные цивилизации, но мы их не обнаружили потому как наша звездная система им не интересна Фото: NASA

Но сколько их точно уравнение не покажет, оно просто предлагает учитывать разные факторы для оценки существования инопланетян. Уравнение Дрейка учитывает количество звезд, вокруг которых могут быть планеты и сколько из этих планет потенциально пригодны для жизни. Также есть фактор того, сколько таких жизненных форм достигнут высокого технологического уровня и сколько из этих цивилизаций могут заявить о себе, посылая сигналы в космос. Еще одним важным фактором является продолжительность жизни этих цивилизаций. Если подставить в уравнение разные перемененные, то мы получим разные оценки того, сколько в галактике может существовать высокоразвитых внеземных цивилизаций.

В новом исследовании ученых из США, которые пытаются разобраться с парадоксом Ферми, особое внимание уделяется типам звезд. Ученые считают, что для потенциальных инопланетян, которые находятся на стадии постоянного развития технологий, наиболее привлекательными являются звезды оранжевые карлики. Именно эти звезды и их планетные системы являются целью для посещения и миграции цивилизациями, которые расселяются в космосе.

[ + – ] Ученые считают, что для потенциальных инопланетян, которые находятся на стадии постоянного развития технологий, наиболее привлекательными являются звезды оранжевые карлики. Именно эти звезды и их планетные системы являются целью для посещения и миграции цивилизациями, которые расселяются в космосе Фото: Universe Today

Авторами нового исследования являются Джейкоб Хакк-Мисра из Института космических исследований Blue Marble, Сиэтл, штат Вашингтон, и Томас Дж. Фош из Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ученые в своей работе ссылаются на статью американского астрофизика Майкла Харта, которую он опубликовал еще в 1975 году. Этот ученый также исследовал парадокс Ферми.

Харт считал, что теоретическая инопланетная цивилизация может колонизировать большую часть галактики за примерно 650 тысяч лет. Поэтому у любой такой цивилизации есть огромные шансы посетить и нашу Солнечную систему, но Харт заявил, что, если это не произошло, значит инопланетян не существует.

Но авторы новой работы настаивают на обратном. Ученые считают, что внеземные цивилизации скорее посетят планетные системы с не такими массивными звездами, как наше Солнце, ведь такие звезды живут дольше. А значит это обеспечит процветание колонии на более длительный период.

По словам ученых, для цивилизации, которая должна была достичь высочайшего технологического уровня, например миллион лет назад очень важен возраст звезды. Как раз оранжевые карлики, а также красные карлики (а наше Солнце – это желтый карлик) для таких инопланетян наиболее привлекательны, ведь они живут очень долго.

[ + – ] Невозможно даже предположить, насколько потенциальные инопланетяне могут отличаться от нас. И также у них может быть отличное от нашего восприятие времени. Что если они научились жить очень долго, а потому путешествуют между звездами так как им хочется? Фото: BBC

Ученые считают, что такие цивилизации расселяются волнообразно, то есть заселяя одну звездную систему, они продолжают лететь дальше. И для этого не требуются слишком далекие межзвездные перелеты, ведь оранжевые карлики, а тем более красные карлики в нашей галактике находятся не так и далеко друг от друга.

С другой стороны, ученые считают, что за время своего существования подобная цивилизация смогла бы заселить только половину галактики. И возможно, инопланетяне или не добрались к Солнечной системе или все же посчитали, что наша звезда и ее планеты не годятся для заселения.

Но в любом случае это только теория, ведь невозможно даже предположить, насколько потенциальные инопланетяне могут отличаться от нас. И также у них может быть отличное от нашего восприятие времени. Что если они научились жить очень долго, а потому путешествуют между звездами так как им хочется? Пока эти вопросы остаются без ответа. Но, как говорят ученые, то, что мы не обнаружили инопланетян, все-таки не говорит о том, что их не существует.

Фокус уже писал о том, что возможно при сканировании пригодных для жизни планет инопланетяне даже не узнали, что мы существуем на Земле. И для этого есть несколько причин, как объяснили ученые.