Новая теория объясняет, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт: все дело в людях

Новое исследование предполагает, что наша планета и ее жители совсем не интересны для представителей внеземного разума.

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Астрофизик Амри Вандель из Еврейского университета в Иерусалиме опубликовал свою новую научную работу, которая еще не прошла рецензирование, в которой он предлагает новый ответ на знаменитый парадокс Ферми, пишет Live Science.

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Вандель считает, что инопланетяне не связались с нами по причине того, что они не обнаружили на нашей планете признаков разумной жизни. Таким образом ученый предлагает ответ на парадокс Ферми: если инопланетные цивилизации существует, то почему они не вышли на контакт?

По словам ученого, инопланетяне не интересуются планетами, на которых просто есть жизнь. Ели жизнь существует на многих планетах нашей галактики, то внеземные развитые цивилизации интересуются только теми планетами, где существуют признаки очень развитых технологий. И скорее всего наша Земля не входит в эту категорию планет, потому как ее жители не являются представителями разумного вида, по мнению инопланетян.

Многие ученые уже давно пытаются выяснить, почему же инопланетяне, если они существуют, до сих пор не заявили землянам о себе? На данный момент существует несколько популярных теорий:

Инопланетяне уже прилетали на Землю в далеком прошлом, еще до того, как люди смогли основать первые цивилизации, и после этого наша планета перестала их интересовать;

Возможно, космические путешествия являются не такой легкой задачей, как считается и внеземные цивилизации не могут преодолеть слишком большое расстояние к Земле;

Возможно, какая-либо инопланетная цивилизация только недавно освоила ближайший космос и еще не дошла к межзвездным путешествиям;

Может быть, инопланетяне намеренно не хотят исследовать дальний космос, а может быть они даже все погибли в результате какой-то катастрофы.

[ + – ] По словам ученого, инопланетяне не интересуются планетами, на которых просто есть жизнь Фото: space.com

Но Вандель считает, что разумная жизнь в нашей галактике не только существует, но и достаточно распространена. По его словам, скорее всего инопланетные цивилизации не будут отправлять сигналы всем подряд, а выберут для этого только очень интересные для них планеты, на которых, как они считают живут действительно разумные виды.

А признаком разумности вида может служить очень развитая технология. Хотя, казалось бы, на Земле они существуют, но мы начали посылать сигналы в космос не так давно. Теоретически сигналы с Земли могли достичь планет, которые вращаются вокруг примерно 15 000 звезд. Но в нашей галактике примерно 400 млрд звезд. То есть, наши сигналы могли просто не дойти к представителям высокоразвитых инопланетных цивилизаций и поэтому, даже если инопланетяне знают о том, что на Земле есть жизнь, они не знают, что она разумная.

С другой стороны, остается возможность того, что инопланетяне все же приняли сигнал, отправили нам ответ, но он еще не долетел до Земли. Также, по словам Ванделя, потенциальные инопланетяне могут просто не расшифровать то сообщение, которое земляне им послали.

Ученый считает, что высокоразвитых цивилизаций в нашей галактике может быть не так и много, но вполне вероятно, что новые сигналы с Земли они все же получат и смогут в них разобраться.

По словам Ванделя, скорее всего в пределах 50 световых лет от нас не обитает никаких разумных видов, но они обитают дальше и просто ждут, когда мы заявим о себе, как о цивилизации, которая уже начала осваивать космос.

Фокус уже писал о теории, которая предполагает, что мы не нашли никаких инопланетян из-за того, что они все себя уничтожили.

Также Фокус писал о том, что потенциальные инопланетяне не вышли на контакт потому, что наше Солнце для них является заурядной звездой.