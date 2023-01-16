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Технології та наука

Чому немає сигналів від позаземних цивілізацій: нова теорія каже, що немає слушного моменту

планети, космос
Фото: space.com | Інопланетяни можуть чекати відповідного моменту, коли їхню рідну планета буде видно із Землі

Вчені вважають, що спілкування між землянами та інопланетянами можливе тоді, коли наші планети проходитимуть на тлі своїх зірок.

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Нове дослідження вчених з Інституту SETI, американської некомерційної організації, яка займається пошуком позаземного життя, показує, що швидше за все позаземні цивілізації чекають відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали. І цей момент настане, коли далека заселена планета проходитиме на тлі своєї зірки і її можна побачити із Землі, пише Space.

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За словами Софії Шейх з Інституту SETI, коли екзопланети, які потенційно живуть з розумними видами, проходять прямо перед своїми зірками з точки зору Землі, то цей момент є ідеальним шансом для передачі повідомлень землянам.

Вчені вважають, що планетні транзити на тлі зірок є повторюваною і передбачуваною подією, а тому, якщо про це також думають і інопланетяни, то вони можуть саме в цей момент відправити свої повідомлення в космос. Адже тоді є шанс, що їх отримають представники інших цивілізацій, зокрема мешканці Землі. Тобто землянам варто очікувати на отримання інопланетних сигналів тоді, коли одну з потенційно населених планет буде видно на тлі своєї зірки із Землі, кажуть вчені.

"У такому разі можна точно зрозуміти, коли і де шукати інопланетний сигнал у космосі", — каже Шейх.

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За словами Софії Шейх з Інституту SETI, коли екзопланети, які потенційно живуть з розумними видами, проходять прямо перед своїми зірками з точки зору Землі, то цей момент є ідеальним шансом для передачі повідомлень землянам.
Фото: M. Weiss/CfA

У межах нового дослідження вчені вивчили 12 екзопланет, з яких теоретично могли б бути надіслані сигнали позаземною цивілізацією. Ці планети протягом короткого періоду часу перебували на тлі своїх зірок і були видні з Землі, тобто теоретично це ідеальний час для отримання сигналу. Вчені вирішили, що якщо дві планети видно на тлі своїх зірок з різних куточків космосу, то, можливо, таким чином можна встановити контакт.

Але виявилося, що 10 сигналів, отриманих з далеких планет, були звичайними радіоперешкодами і лише два сигнали із планет Kepler-1332b та Kepler-842b зацікавили вчених. Ці планети є кам'янистими світами, які трохи більші за Землю. Але вчені вважають, що найімовірніше і ці два сигнали також не є повідомленнями від інопланетян.

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Але виявилося, що 10 сигналів, отриманих з далеких планет, були звичайними радіоперешкодами і лише два сигнали із планет Kepler-1332b та Kepler-842b зацікавили вчених. Ці планети є кам'янистими світами, які трохи більші за Землю. Але вчені вважають, що найімовірніше і ці два сигнали також не є повідомленнями від інопланетян
Фото: space.com

Проте вчені вважають, що такий метод пошуку позаземних цивілізацій може спрацювати, що значно звузить сферу пошуку потенційних інопланетних сигналів у космосі. Але вчені продовжать свої дослідження і спостерігатимуть за іншими далекими планетами, сподіваючись, що їхня теорія правильна і що інопланетяни все ж таки вийдуть на зв'язок.

Водночас вчені також відправляють сигнали із Землі у спробі встановити контакт із інопланетними цивілізаціями. Найзнаменитішим посланням позаземному розуму вважається повідомлення Аресібо, яке було відправлено ще у 1974 році. Докладніше про нього Фокус уже писав.

Фокус вже писав про те, що згідно з однією з теорій, яку було озвучено зовсім недавно, позаземні цивілізації просто не вважають людство розумним видом, щоб встановити з нами контакт.

Також Фокус писав про те, що за словами вчених, перший інопланетний космічний корабель, який прилетить до Сонячної системи, насправді буде не першим, який відправили представники позаземної цивілізації. І цьому є просте пояснення.