Чому немає сигналів від позаземних цивілізацій: нова теорія каже, що немає слушного моменту

Вчені вважають, що спілкування між землянами та інопланетянами можливе тоді, коли наші планети проходитимуть на тлі своїх зірок.

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Нове дослідження вчених з Інституту SETI, американської некомерційної організації, яка займається пошуком позаземного життя, показує, що швидше за все позаземні цивілізації чекають відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали. І цей момент настане, коли далека заселена планета проходитиме на тлі своєї зірки і її можна побачити із Землі, пише Space.

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За словами Софії Шейх з Інституту SETI, коли екзопланети, які потенційно живуть з розумними видами, проходять прямо перед своїми зірками з точки зору Землі, то цей момент є ідеальним шансом для передачі повідомлень землянам.

Вчені вважають, що планетні транзити на тлі зірок є повторюваною і передбачуваною подією, а тому, якщо про це також думають і інопланетяни, то вони можуть саме в цей момент відправити свої повідомлення в космос. Адже тоді є шанс, що їх отримають представники інших цивілізацій, зокрема мешканці Землі. Тобто землянам варто очікувати на отримання інопланетних сигналів тоді, коли одну з потенційно населених планет буде видно на тлі своєї зірки із Землі, кажуть вчені.

"У такому разі можна точно зрозуміти, коли і де шукати інопланетний сигнал у космосі", — каже Шейх.

[ + – ] За словами Софії Шейх з Інституту SETI, коли екзопланети, які потенційно живуть з розумними видами, проходять прямо перед своїми зірками з точки зору Землі, то цей момент є ідеальним шансом для передачі повідомлень землянам. Фото: M. Weiss/CfA

У межах нового дослідження вчені вивчили 12 екзопланет, з яких теоретично могли б бути надіслані сигнали позаземною цивілізацією. Ці планети протягом короткого періоду часу перебували на тлі своїх зірок і були видні з Землі, тобто теоретично це ідеальний час для отримання сигналу. Вчені вирішили, що якщо дві планети видно на тлі своїх зірок з різних куточків космосу, то, можливо, таким чином можна встановити контакт.

Але виявилося, що 10 сигналів, отриманих з далеких планет, були звичайними радіоперешкодами і лише два сигнали із планет Kepler-1332b та Kepler-842b зацікавили вчених. Ці планети є кам'янистими світами, які трохи більші за Землю. Але вчені вважають, що найімовірніше і ці два сигнали також не є повідомленнями від інопланетян.

[ + – ] Але виявилося, що 10 сигналів, отриманих з далеких планет, були звичайними радіоперешкодами і лише два сигнали із планет Kepler-1332b та Kepler-842b зацікавили вчених. Ці планети є кам'янистими світами, які трохи більші за Землю. Але вчені вважають, що найімовірніше і ці два сигнали також не є повідомленнями від інопланетян Фото: space.com

Проте вчені вважають, що такий метод пошуку позаземних цивілізацій може спрацювати, що значно звузить сферу пошуку потенційних інопланетних сигналів у космосі. Але вчені продовжать свої дослідження і спостерігатимуть за іншими далекими планетами, сподіваючись, що їхня теорія правильна і що інопланетяни все ж таки вийдуть на зв'язок.

Водночас вчені також відправляють сигнали із Землі у спробі встановити контакт із інопланетними цивілізаціями. Найзнаменитішим посланням позаземному розуму вважається повідомлення Аресібо, яке було відправлено ще у 1974 році. Докладніше про нього Фокус уже писав.

Фокус вже писав про те, що згідно з однією з теорій, яку було озвучено зовсім недавно, позаземні цивілізації просто не вважають людство розумним видом, щоб встановити з нами контакт.

Також Фокус писав про те, що за словами вчених, перший інопланетний космічний корабель, який прилетить до Сонячної системи, насправді буде не першим, який відправили представники позаземної цивілізації. І цьому є просте пояснення.