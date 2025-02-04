Сферы Дайсона в Млечном Пути: найденные объекты не связаны с внеземными цивилизациями

Исследователи проверили самых лучших кандидатов на инопланетные мегаструктуры вокруг далеких звезд.

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Большинство проектов по поиску внеземной жизни, таких как SETI, сосредоточены на радиосигналах от удаленных источников. Но недавно ученые расширили свой поиск, включив в список другие формы связи, такие как гравитационные волны, нейтрино, а также мегаструктуры, такие как сфера Дайсона, пишет Phys.org.

Шведский проект "Гефестос" сосредоточен на поиске техносигнатур в целом, а не только на внеземных сигналах, направленных в сторону Земли. Недавно группа ученых из Манчестерского университета проверила кандидатов на сферу Дайсона, найденных шведским проектом.

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Сферы Дайсона – это мегаструктуры, которые впервые были описаны физиком Фрименом Дайсоном. Он предполагал, что развитые цивилизации могут создавать структуры, достаточно большие, чтобы охватить свои звезды. Таким образом продвинутые цивилизации могли бы получать энергию напрямую от звезд.

Проект "Гефестос" под руководством профессора Эрика Закриссона нашел множество кандидатов на сферу Дайсона. Недавняя находка была посвящена 7 кандидатам, расположенных вокруг звезд спектрального класса М.

У таких кандидатов могут быть вполне естественные объяснения. К примеру, диски из пыли вокруг звезд могут поглощать свет и переизлучать его в виде инфракрасного излучения. Это бы привело к наблюдаемому переизбытку инфракрасного излучения, которое по теории Дайсона, является одним из признаков наличия мегаструктуры.

"Вы не ожидаете, что звезды будут показывать радиоизлучение на таком уровне, и это в основном говорит вам, что радиоизлучение, вероятно, исходит от фоновых (радио) галактик. Но тогда вам также нужен особый вид галактики, которая слаба в оптическом диапазоне, но очень ярка в инфракрасном — единственные галактики, которые, как я знал, имели такую ​​характеристику — это горячие галактики, скрытые пылью", — говорят исследователи.

Также согласно другой теории, настоящая сфера Дайсона может использовать радиоизлучение для сброса отработанного тепла. Это привело ученых к мысли о возможности того, что эти кандидаты действительно являются сферами Дайсона.

В рамках своей расследования, команда проверила данные Европейской сети VLBI (EVN) и e-MERLIN, в которых искала данные о самом ярком радиоисточнике (кандидат G).

Так ученые обнаружили, что у трех кандидатов из проекта "Гефестос" обнаружились радиоаналоги в астрономических базах данных. Поэтому наиболее логичным объяснением является то, что такие сигналы, включая кандидата G, появились не от сфер Дайсона, а от активных ядер галактик (AGN) на заднем плане.

"Они не могут принадлежать одной цивилизации. В противном случае, они должны были бы быть связанным в виде роя, а не быть разбросанными по всему небу. Также мы поняли, что либо все эти цивилизации развили одинаковые передовые технологии радиоизлучения, либо сигналы должны исходить из какой-то формы естественного загрязнения. Мы предполагаем, что эти объекты располагаются за пределами Млечного Пути, скорее всего, это были горячие галактики, скрытые пылью", — добавляют авторы исследования.

Результаты показали, что некоторые кандидаты на сферу Дайсона, отобранные проектом "Гефестос", загрязнены яркими радиоисточниками. Однако это не исключает оставшихся шести кандидатов и подчеркивает важность тщательного анализа каждого из них.

Напомним, обнаружено 8 странных сигналов из космоса неизвестного происхождения. Ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили тысячи сигналов из космоса, но лишь несколько из них могли прислать инопланетяне.