Новый способ получения безграничной энергии может нагреть Землю и уничтожить всю жизнь

Ученые считают, что человечество может создать мегаструктуру для сбора огромного количества энергии Солнца в космосе, но нужно избежать катастрофических последствий для нашей планеты.

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По мере того, как цивилизации развиваются в технологическом плане, их потребность в энергии становится все больше и больше. Для удовлетворения этой потребности в энергии можно создать теоретическую мегаструктуру, известную, как рой Дайсона. Согласно исследованию, массив спутников сможет собирать огромное количество солнечной энергии и передавать ее на Землю из космоса. Но рой Дайсона может оказать катастрофическое влияние на нашу планету, считают ученые, хотя выход есть, пишет Interesting Engineering.

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Согласно шкале Кардашева, которая распределяет цивилизации в космосе по их технологическому развитию и уровню потребления энергии, человечество все еще не достигло уровня цивилизации типа I. Такая цивилизация может использовать всю энергию своей планеты. А цивилизации типа II могут использовать практически всю энергию своей звезды. Это можно сделать с помощью таких теоретических мегаструктур, как рой Дайсона или сфера Дайсона.

Последняя считается менее реалистичной для человечества, ведь предполагает создание цельной структуры вокруг Солнца, которая бы собирала максимальное количество энергии нашей звезды. Поэтому некоторые ученые считают, что постепенное строительство вокруг Солнца роя Дайсона, состоящего из множества спутников, преобразующих солнечную энергию в электроэнергию, более реалистичным проектом. Человечество в будущем теоретически сможет его осуществить.

Такие структуры, вероятно, будут полагаться на фотоэлектрическую технологию для преобразования солнечного излучения в полезную энергию. Но регулирование температуры представляет собой серьезную проблему. В отличие от солнечных панелей на Земле, которые могут рассеивать избыточное тепло посредством охлаждения атмосферы, спутникам роя Дайсона необходимо будет сбалансировать теплообмен между Солнцем, космосом и их обширной поверхностью. Поддержание оптимальной температуры системы имеет решающее значение для обеспечения эффективного преобразования энергии, говорят ученые.

Исследователи изучили потенциальные последствия существования такой структуры для нашей планеты. Согласно исследованию, рой Дайсона, расположенный на орбите Земли, может повысить температуру нашей планеты на 120 градусов Цельсия, что сделает ее непригодной для жизни.

Ученые также изучили, как можно построить такую ​​мегаструктуру с использованием материалов, доступных в Солнечной системе, при том, чтобы не пострадала планета и все живые существа на ней. Исследование показало, что небольшой рой Дайсона, расположенный на орбите Земли, будет неэффективным, поскольку спутники либо перегреются, либо будут блокировать слишком много солнечного света, достигающего нашей планеты. С другой стороны, крупномасштабный рой Дайсона, хотя и будет эффективным в сборе энергии Солнца, резко повысит температуру на Земле, что приведет к массовому вымиранию.

Ученые считают, что рой Дайсона следует разместить на расстоянии более 300 млн км от Солнца, что примерно в 2 раза дальше расстояния от Земли до нашей звезды. Такая структура смогла бы получить примерно 4% энергии Солнца или примерно 15,6 йотаватт (один йотаватт – это 10 в 24 степени ватт). При этом уровень температуры на Земле повысится не более чем на 3 градуса Цельсия, что сопоставимо с текущими тенденциями глобального потепления. Но для создания такой структуры потребуется примерно 1,3 на 10 в 23 степени кг кремния.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили аномалию в огромной спиральной галактике, которая указывает на потенциальную судьбу Млечного Пути, а также нашей планеты. Если в нашей галактике центральная черная дыра будет делать тоже самое, что и черная дыра в далекой галактике, то Земля станет непригодной для жизни, а Млечный Путь полностью изменится.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему на самом деле не все птицы могут летать. Некоторые птицы, такие как пингвины, страусы и киви, не летают и для этого есть свои причины.