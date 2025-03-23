Ученые рассказали, почему на самом деле не все птицы могут летать (фото)

Некоторые птицы, такие как пингвины, страусы и киви, не летают и для этого есть свои причины.

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Птицы часто ассоциируются с полетом, но не все из них могут летать. Примерно 60 видов, а это менее 1% всех видов птиц на Земле не умеют летать, включая пингвинов, страусов и киви. Эти птицы произошли от летающих предков, но утратили способность летать, вместо этого приспособившись к жизни на суше или в воде. Но почему они отказались от полета? Почему не все птицы могут летать? Об этом пишет Live Science.

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Способность летать является очень полезной, если речь идет о спасении от хищников или о путешествиях на большие расстояния в поисках пищи и лучших условий для жизни. Но во время полета птицы тратят очень много энергии: примерно на 75% больше энергии в день, чем млекопитающие аналогичного размера.

По словам Натали Райт из Колледжа Кеньон в штате Огайо (США), если птицы не умеют летать, то они могут лучше выжить, если перенаправляют энергию в другое русло. Райт и ее коллеги выяснили, что живущие на островах птицы, где мало или вообще нет хищников, а также конкуренции за пищу и территорию, были более склонны эволюционировать таким образом, чтобы отказаться от полетов.

Когда птицы перешли к наземному способу жизни, то это привело к физическим изменениям в их организме. С течением времени эволюции их грудные летательные мышцы уменьшились. Грудная кость с ее центральным гребнем, известным как киль, к которому крепятся летательные мышцы, также стали меньше. Кости крыльев стали короче и менее крепкими, в то время как лапы птиц стали длиннее и крепче в качестве адаптации к более наземному образу жизни, говорит Райт.

Некоторые птицы обменяли способность летать на способность хорошо плавать. По словам Питера Райана из Университета Кейптауна (ЮАР), пингвины, например, сохранили свои летательные мышцы и киль, но перепрофилировали их для плавания. Эти птицы используют своих крылья, чтобы "летать" под водой.

Пингвины используют своих крылья, чтобы "летать" под водой Фото: Live Science

По словам Райана, у птиц, которые долгое время не летали, длинные, жесткие перья, необходимые для полета, также исчезли. У некоторых видов, таких как киви, перья на теле потеряли крошечные крючкообразные структуры, которые обычно поддерживают их аэродинамичность. Таким образом эти птицы стали более пушистыми на вид.

У некоторых видов, таких как киви (на фото), перья на теле потеряли крошечные крючкообразные структуры, которые обычно поддерживают их аэродинамичность. Таким образом эти птицы стали более пушистыми на вид Фото: Wikipedia

Недавнее исследование показало, что нелетающие птицы теряют особенности перьев в обратном порядке по сравнению с тем, как они изначально эволюционировали. Ученые пришли к выводу, что изменения скелета происходят до изменений в оперении, поскольку для роста и поддержания костей требуется значительно больше энергии, чем для поддержания перьев.

Хотя нелетающие птицы сейчас встречаются редко, ископаемые останки показывают, что они были гораздо более распространенными и разнообразными несколько тысяч лет назад, говорит Тим Блэкберн из Университетского колледжа Лондона (Великобритания). Но эти птицы исчезли, когда в места их обитания прибыли люди вместе с другими животными, например, собаками. У таких вымерших птиц, как додо, не было времени снова научиться летать, и они все исчезли.

У таких вымерших птиц, как додо, не было времени снова научиться летать, и они все исчезли Фото: Daily Mail

По словам Блэкберна, на Земле было бы в 4 раза больше нелетающих видов птиц, если бы не вымирание, вызванное человеком. Многие из этих видов процветали на островах без хищников, но вскоре после прибытия людей исчезли.

Как уже писал Фокус, ученые устали свидетелями загадочного события, когда они увидели, что на теле самой быстрой в мире акулы, которая плывет в океане, находится осьминог. Эти жители океана не должны были встретится в таком месте, но еще более странно то, что осьминог как-то оказался на акуле.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили аномалию в космосе и она указывает на то, что Млечный Путь и Землю ждет страшное будущее.