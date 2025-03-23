Осьминог верхом на самой быстрой акуле в мире: ученые увидели очень необычное зрелище (видео)

Осьминог и акула не должны были встретиться там, где их обнаружили ученые, и каким образом головоногий моллюск оказался на теле морского хищника остается загадкой.

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Очень необычное зрелище наблюдали ученые из Новой Зеландии: осьминог плыл верхом на самой быстрой акуле в мире. Эту пару ученые увидели в заливе Хаураки, расположенном в северной части острова Северный, одного из двух островов Новой Зеландии. Это зрелище было загадочным, ведь осьминог, живущий на дне, оседлал акулу, которая не плавает слишком глубоко, пишет IFLScience.

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Ученые из Оклендского университета, Новая Зеландия, стали свидетелмия очень необычного и загадочного события, когда наблюдали за акулами-мако во время их охоты. На теле одной из акул ученые заметили странное оранжевое пятно и отправили дрон, чтобы выяснить, что же это на самом деле.

Ученые были очень удивлены, когда выяснилось, что самую быструю акулу в мире оседлал осьминог, который приклеился своими щупальцами к телу морского хищника. В течение 10 минут ученые наблюдали за этим странным событием и заняли его с помощью дрона.

Очень необычное зрелище наблюдали ученые из Новой Зеландии: осьминог плыл верхом на самой быстрой акуле в мире Фото: Live Science

Это событие является загадочным потому, что осьминоги обычно живут на дне океана и очень редко поднимают к поверхности, ведь там они могут стать легкой добычей для хищников. В то же время акулы-мако в основном обитают в поверхностных водах океана и редко опускаются на глубину до 500 метров. При этом эти акулы могут двигаться очень быстро, но сложно представить, каким образом осьминог оказался на теле акулы.

По словам ученых, похоже, что 3-метровую акулу не сильно беспокоил неожиданный наездник, ведь она плыла медленно, когда ее увидели ученые. Возможно, когда акула позже начала плыть быстрее осьминог все же соскользнул с ее тела и уплыл, но он мог стать и добычей хищника.

Акулы-мако достигают в длину 3,7 метра и являются самыми быстрыми акулами в мире Фото: Wikipedia

Акулы-мако достигают в длину 3,7 метра и являются самыми быстрыми акулами в мире. Они могут набрать скорость до 70 км/ч. Также эти акулы известны тем, что могут выпрыгивать из воды на высоту до 6 метров. В основном акулы-мако питаются рыбами, кальмарами, другими головоногими моллюсками, но иногда их жертвами становятся и другие акулы.

Акулы-мако занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, ведь этих хищников вылавливают из-за ценных плавников. Эти акулы медленно размножаются, а потому не могут быстро восстанавливать свою популяцию, а потому находятся на грани исчезновения.

Как уже писал Фокус, миллион лет назад загадочная форма жизни создала структуры в скалах, и она все еще может быть там.

Также Фокус писал о том, что самого маленького родственника человека съел леопард и это произошло 2 млн лет назад. Ученые обнаружили останки гоминина, чей рост составлял всего 1,03 метра.