Восьминіг верхи на найшвидшій акулі у світі: вчені побачили дуже незвичайне видовище (відео)

Восьминіг і акула не повинні були зустрітися там, де їх виявили вчені, і яким чином головоногий молюск опинився на тілі морського хижака залишається загадкою.

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Дуже незвичайне видовище спостерігали вчені з Нової Зеландії: восьминіг плив верхи на найшвидшій акулі у світі. Цю пару вчені побачили в затоці Хауракі, розташованій у північній частині острова Північний, одного з двох островів Нової Зеландії. Це видовище було загадковим, адже восьминіг, що живе на дні, осідлав акулу, яка не плаває надто глибоко, пише IFLScience.

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Вчені з Оклендського університету, Нова Зеландія, стали свідками дуже незвичайної і загадкової події, коли спостерігали за акулами-мако під час їхнього полювання. На тілі однієї з акул вчені помітили дивну помаранчеву пляму і відправили дрон, щоб з'ясувати, що ж це насправді.

Учені були дуже здивовані, коли з'ясувалося, що найшвидшу акулу у світі осідлав восьминіг, який приклеївся своїми щупальцями до тіла морського хижака. Протягом 10 хвилин вчені спостерігали за цією дивною подією і зайняли її за допомогою дрона.

Дуже незвичайне видовище спостерігали вчені з Нової Зеландії: восьминіг плив верхи на найшвидшій акулі у світі Фото: Live Science

Ця подія є загадковою тому, що восьминоги зазвичай мешкають на дні океану і дуже рідко піднімають до поверхні, адже там вони можуть стати легкою здобиччю для хижаків. Водночас акули-мако здебільшого мешкають у поверхневих водах океану і рідко опускаються на глибину до 500 метрів. При цьому ці акули можуть рухатися дуже швидко, але складно уявити, яким чином восьминіг опинився на тілі акули.

За словами вчених, схоже, що 3-метрову акулу не надто турбував несподіваний вершник, адже вона пливла повільно, коли її побачили вчені. Можливо, коли акула пізніше почала плисти швидше, восьминіг усе ж таки зісковзнув з її тіла і поплив, але він міг стати і здобиччю хижака.

Акули-мако досягають у довжину 3,7 метра і є найшвидшими акулами у світі Фото: Wikipedia

Акули-мако досягають у довжину 3,7 метра і є найшвидшими акулами у світі. Вони можуть набрати швидкість до 70 км/год. Також ці акули відомі тим, що можуть вистрибувати з води на висоту до 6 метрів. Здебільшого акули-мако харчуються рибами, кальмарами, іншими головоногими молюсками, але іноді їхніми жертвами стають й інші акули.

Акули-мако занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, адже цих хижаків виловлюють через цінні плавники. Ці акули повільно розмножуються, а тому не можуть швидко відновлювати свою популяцію, а тому перебувають на межі зникнення.

Як уже писав Фокус, мільйон років тому загадкова форма життя створила структури в скелях, і вона все ще може бути там.

Також Фокус писав про те, що найменшого родича людини з'їв леопард і це сталося 2 млн років тому. Вчені виявили останки гомініна, чий зріст становив лише 1,03 метра.