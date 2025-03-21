Найменшого родича людини з'їв леопард: що сталося 2 млн років тому

Вчені виявили останки гомініна, чий зріст становив лише 1,03 метра.

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У Південній Африці було знайдено останки одного з найменших родичів людини. Зріст дорослих особин Paranthropus robustus становив лише 1,03 метра, що набагато менше за мініатюрну "Люсі" з Ефіопії, а також крихітних "хоббітів" з Індонезії, пише LiveScience.

"Ці маленькі ранні гомініни реконструюються як нижчі та кремезніші, ніж сучасні люди-"пігмеї", або групи людей із середнім зростом чоловіків менш як 150 сантиметрів", — каже провідний автор дослідження Тревіс Пікерінг, палеоантрополог з Університету Вісконсін-Медісон.

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Нового мініатюрного родича людини вдалося ідентифікувати за знайденими кішками ніг, що також дає підказки про те, як пересувався P. robustus.

Команда зробила відкриття, коли витягла шматок осадової породи віком від 1,7 до 2,3 млн років з вапнякової печери Сварткранс. Вона розташована у відомій Колисці людства в Південній Африці.

У витягнутому зразку вчені знайшли стегно, стегнову кістку і великогомілкову кістку, які належали одному дорослому гомініну.

Згідно з результатами проведеного аналізу, це була доросла самка виду P. Robustus, яких також називають міцними австралопітеками через великий розмір зубів і голови. Досі вчені знаходили дуже мало скам'янілостей цього виду, тому інформації про нього дуже мало.

"У неї була міцна статура, особливо в ділянці таза і тазостегнового суглоба. Але кістки її ніг були не надто примітними в цьому плані — це одна з найдивовижніших особливостей копалини", — підкреслює Пікерінг.

Міцні кістки стегна з тонкими кістками ніг показують, що P. robustus пересувався по землі на двох ногах, але також добре лазив по деревах у пошуках їжі, а також рятуючись від хижаків.

Подальший аналіз кісток показав і від чого померла самка P. robustus. Виявилося, що її зжер леопард.

Дослідники кажуть, що леопарди зазвичай сидять на деревах або ж біля входів у печери, вважаючи за краще нападати на здобич вагою близько 25 кг. Крихітний же P. robustus, якого знайшли в печері, важив лише 27,4 кг. На кістках предка людини було знайдено сліди від зубів хижака. Інші скам'янілості в печері також мають сліди від зубів, які відповідають іклам леопарда.

Досі дослідники не можуть зрозуміти, чому цей водій гомінінів був таким маленьким.

Наразі немає жодних доказів того, що вид постраждав від острівної карликовості, повідомив співавтор дослідження Джейсон Хітон, палеоантрополог з Університету Алабами в Бірмінгемі. Цей процес — під час якого вид із часом стає меншим через конкуренцію за ресурси — може бути причиною того, що Homo floresiensis, також звані хоббітами, були дуже низькими.

Нагадаємо, головний предок людства розсікав планетою разом із динозаврами. Дослідники нарешті поставили крапку в багаторічній суперечці про те, наскільки далеко простягається родовід людства.