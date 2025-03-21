Самого маленького родственника человека съел леопард: что произошло 2 млн лет назад

Ученые обнаружили останки гоминина, чей рост составлял всего 1,03 метра.

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В Южной Африке были найдены останки одного из самых маленьких родственников человека. Рост взрослых особей Paranthropus robustus составлял всего 1,03 метра, что намного меньше миниатюрной "Люси" из Эфиопии, а также крошечных "хоббитов" из Индонезии, пишет LiveScience.

"Эти маленькие ранние гоминины реконструируются как более низкие и коренастые, чем современные люди-"пигмеи" или группы людей со средним ростом мужчин менее 150 сантиметров", — говорит ведущий автор исследования Трэвис Пикеринг, палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон.

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Нового миниатюрного родственника человека удалось идентифицировать по найденным котям ног, что также дает подсказки о том, как передвигался P. robustus.

Команда сделала открытие, когда извлекла кусок осадочной породы возрастом от 1,7 до 2,3 млн лет из известняковой пещеры Сварткранс. Она находится в известной Колыбели человечества в Южной Африке.

В извлеченном образце ученые нашли бедро, бедренную кость и большеберцовую кость, которые принадлежали одному взрослому гоминину.

Согласно результатам проведенного анализа, это была взрослая самка вида P. Robustus, которых также называют крепкими австралопитеками из-за большого размера зубов и головы. До сих пор ученые находили очень мало окаменелостей этого вида, поэтому информации о нем очень мало.

"У нее было крепкое телосложение, особенно в области таза и тазобедренного сустава. Но кости ее ног были не слишком примечательными в этом плане – это одна из самых удивительных особенностей ископаемы", — подчеркивает Пикеринг.

Крепкие кости бедра с тонкими костями ног показывают, что P. robustus передвигался по земле на двух ногах, но также хорошо лазил по деревьям в поисках еды, а также спасаясь от хищников.

Дальнейший анализ костей показали и от чего умерла самка P. robustus. Оказалось, что ее сожрал леопард.

Исследователи говорят, что леопарды обычно сидят на деревьях или же у входов в пещеры, предпочитая нападать на добычу весом около 25 кг. Крошечный же P. robustus, которого нашли в пещере, весил всего 27,4 кг. На костях предка человека была найдены следы от зубов хищника. Другие окаменелости в пещере также имеют следы от зубов, которые соответствуют клыкам леопарда.

До сих пор исследователи не могут понять, почему этот води гомининов был таким маленьким.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что вид был затронут островной карликовостью, сообщил соавтор исследования Джейсон Хитон, палеоантрополог из Университета Алабамы в Бирмингеме. Этот процесс — в ходе которого вид со временем становится меньше из-за конкуренции за ресурсы — может быть причиной того, что Homo floresiensis, также называемые хоббитами, были очень низкими.

Напомним, главный предок человечества рассекал по планете вместе с динозаврами. Исследователи наконец поставили точку в многолетнем споре о том, насколько далеко простирается родословная человечества.