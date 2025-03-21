Мільйон років тому загадкова форма життя створила структури в скелях: вона все ще може бути тут

Дослідники вважають, що незвичайні утворення були створені не геологічним процесом, а загадковою формою життя.

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Дивні, крихітні структури були виявлені в скелях навколо пустель Південної Африки та Аравійського півострова. Вперше вони були виявлені близько 15 років тому під час геологічних польових робіт у Намібії. Пізніше схожі структури були виявлені в мармурі Саудівської Аравії, а також у вапняку Омана. У новому дослідженні вчені виявили щось ще цікавіше, пише IFLScience.

Структури відомі як мікронори і являють собою незвичайні трубчасті тунелі шириною близько пів міліметра і довжиною до 3 сантиметрів. Раніше вони були виявлені вченими в мармурі та вапняку в деяких пустельних регіонах.

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У новому дослідженні команда з Університету імені Йоганна Гутенберга в Майнці виявила, що ці незвичайні утворення були створені не геологічним процесом, а загадковою формою життя, яка залишається невідомою.

Смуга сильно еродованих мікронор, що вийшли на поверхню Фото: Cees Passchier

За словами професора Сейсома Пасшира, вони з колегами виявили докази наявності біологічного матеріалу всередині та навколо мікронорок — це вказує на те, що мікроорганізми створили незвичайні нори всередині скелі.

Мікроби, які колонізують внутрішню частину скель, відомі як ендоліти, що походить від грецьких слів, які означають "всередині скелі". Зазначимо, що ці мікроорганізми зовсім не рідкість у пустелях та інших екстремальних умовах, оскільки можуть отримувати енергію та поживні речовини зсередини скель.

Під поверхнею скель у сухих долинах південної частини Землі Вікторії в Антарктиді живуть ендолітичні синьо-зелені водорості, а також схожі водоростеві організми, що живуть у вапняку, виявленому в розпечених пустелях Ізраїлю і Каліфорнії.

Мармур з Намібії, в якому мікроканали виросли паралельно один одному Фото: Cees Passchier

Команда зазначає, що всередині намібійських вирв було виявлено наявність порошкоподібного карбонату кальцію — основного "інгредієнта" мармуру. Вчені вважають, що загадкові мікроорганізми могли проникнути в мармур, щоб витягти поживні речовини, присутні в карбонаті кальцію.

Водночас за словами Пасш'є, вчені не мають ані найменшого уявлення про те, який організм міг створити ці загадкові структури. На жаль, так і не змогли отримати жодних слідів ДНК чи білків, оскільки зразки були надто старими — припускають, що їм близько 2 мільйонів років.

Вчені також зазначають, що їм все ще невідомо, чи є ця форма життя вимерлою або досі процвітає на Землі. Команда вважає, що ці загадкові структури, ймовірно, утворилися мільйони років тому в більш вологому кліматі, а не в сухому і пустельному, який переважає в регіоні сьогодні.

Автори дослідження також вважають, що пошук "винуватця" може мати великі наслідки для глобального вуглецевого циклу, оскільки ці мікроорганізми можуть відігравати раніше невідому роль у руйнуванні карбонатних мінералів, впливаючи на зберігання і вивільнення вуглецю в екосистемах Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю стародавніх візерунків, що охоплюють Аравійську пустелю.