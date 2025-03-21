Миллион лет назад загадочная форма жизни создала структуры в скалах: она все еще может быть здесь

Исследователи полагают, что необычные образования были созданы не геологическим процессом, а загадочной формой жизни.

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Странные, крошечные структуры были обнаружены в скалах вокруг пустынь Южной Африки и Аравийского полуострова. Впервые они были обнаружены около 15 лет назад во время геологических полевых работ в Намибии. Позже схожие структуры были обнаружены в мраморе Саудовской Аравии, а также в известняке Омана. В новом исследовании ученые обнаружили нечто еще более любопытное, пишет IFLScience.

Структуры известны как микроноры и представляют собой необычные трубчатые туннели шириной около полумиллиметра и длиной до 3 сантиметров. Ранее они были обнаружены учеными в мраморе и известняке в некоторых пустынных регионах.

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В новом исследовании команда из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце обнаружила, что эти необычные образования были созданы не геологическим процессом, а загадочной формой жизни, которая остается неизвестной.

Полоса сильно эродированных микронор, вышедших на поверхность Фото: Cees Passchier

По словам профессора Сейсома Пасшира, они с коллегами обнаружили доказательства наличия биологического материала внутри и вокруг микронорок — это указывает на то, что микроорганизмы создали необычные норы внутри скалы.

Микробы, которые колонизируют внутреннюю часть скал, известны как эндолиты, что происходит от греческих слов, означающих "внутри скалы". Отметим, что эти микроорганизмы вовсе не редкость в пустынях и других экстремальных условиях, поскольку могут получать энергию и питательные вещества изнутри скал.

Под поверхностью скал в сухих долинах южной части Земли Виктории в Антарктиде живут эндолитические сине-зеленые водоросли, а также похожие водорослевые организмы, живущие в известняке, обнаруженном в раскаленных пустынях Израиля и Калифорнии.

Мрамор из Намибии, в котором микроканалы выросли параллельно друг другу Фото: Cees Passchier

Команда отмечает, что внутри намибийских воронок было обнаружено наличие порошкообразного карбоната кальция — основного "ингредиента" мрамора. Ученые считают, что загадочные микроорганизмы могли проникнуть в мрамор, чтобы извлечь питательные вещества, присутствующие в карбонате кальция.

В то же время, по словам Пасшье, ученые не имеют ни малейшего представления о том, какой организм мог создать эти загадочные структуры. К сожалению, так и не смогли получить никаких следов ДНК или белков, поскольку образцы были слишком старыми — предполагается, что им около 2 миллионов лет.

Ученые также отмечают, что им все еще неизвестно, является ли эта форма жизни вымершей или до сих пор процветает на Земле. Команда полагает, что эти загадочные структуры, вероятно, образовались миллионы лет назад в более влажном климате, а не в сухом и пустынном, который преобладает в регионе сегодня.

Авторы исследования также считают, что поиск "виновника" может иметь большие последствия для глобального углеродного цикла, поскольку эти микроорганизмы могут играть ранее неизвестную роль в разрушении карбонатных минералов, влияя на хранение и высвобождение углерода в экосистемах Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну древних узоров, охватывающих Аравийскую пустыню.