Объединялись на юге полуострова: археологи узнали новые подробности миграции древних людей

На Аравийском полуострове ученые обнаружили каменные орудия труда, которые меняют предыдущие представления о раннем расселении людей. Найденные артефакты указывают на особую роль южной части полуострова.

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Археологи обнаружили древние каменные лезвия возрастом 80 000 лет, которые дают новое представление о раннем пребывании человека на Аравийском полуострове. Открытие удалось сделать в Джебель-Файя, месте в эмирате Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, пишет Heritage Daily.

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Исследование, проведенное командой из Йенского университета им. Фридриха Шиллера, основывается на предыдущих раскопках, которые задокументировали присутствие человека в этом регионе между 210 000 и 10 000 лет назад.

Последние результаты свидетельствуют о том, что самый молодой слой среднего палеолита в Джебель-Файя (AH II) отражает человеческую деятельность во время поздней влажной фазы MIS 5. В этот период произошли значительные климатические изменения, которые могли повлиять на пути миграции и структуру поселений.

Обнаруженные орудия труда характеризуются удлиненными хлопьями с параллельными краями, изготовленными двунаправленными методами. Исследователи связывают эти артефакты с Homo sapiens, что является самым ранним известным свидетельством систематического производства каменных лезвий на Аравийском полуострове.

По словам доктора Брецке из Университета Фридриха Шиллера, это ставит под сомнение предыдущие предположения о раннем расселении человека.

"Наши результаты указывают на то, что Южная Аравия играла другую роль в культурной диверсификации Homo sapiens в Юго-Западной Азии по сравнению с северной частью полуострова", — заявил ученый.

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Полученные данные способствуют более широкому пониманию миграции людей, раскрывая значение Аравии на ранних путях расселения из Африки.

Изучая археологические данные и условия окружающей среды, исследователи продолжают совершенствовать модели человеческой экспансии, проливая свет на то, как древние популяции приспосабливались к меняющимся ландшафтам.

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