Старейшая в целом мире: археологи обнаружили пивоварню времен первых правителей Египта

Археологи обнаружили масштабную пивоварню, которая является древнейшей среди всех ранее найденных. Это открытие стало источником информации не только о пивоварении, но и о строительстве пирамид.

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Археологи обнаружили старейшую в мире пивоварню на месте древнего захоронения в Египте. Это открытие может дать новое понимание организации труда и управления ресурсами в ранней египетской цивилизации, а также пролить свет на строительство пирамид, пишет Daily Star.

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Участок, расположенный на северном краю некрополя Абидоса, содержит восемь крупных установок, каждая размером почти 20 метров на 2,5 метра. Эти сооружения включают два ряда из примерно 40 сосудов, которые, вероятно, использовали для нагревания смеси зерна и воды для варки пива.

Эксперты предполагают, что это сооружение датируется периодом правления фараона Нармера, которому приписывают объединение Египта и установление Первого династического периода (около 3150-2613 гг. до н. э.).

Доктор Адамс, ведущий археолог, участвовавший в исследовании, описал это место как пивоварню "промышленного масштаба". Он отметил важность находки, заявив, что она может перевернуть представление о том, как раннее египетское общество управляло масштабными трудовыми проектами.

"Сама по себе производственная мощность впечатляет для этого раннего периода, — отметил ученый, — Что еще важнее, последствия для понимания раннего египетского государства являются глубокими. Способность контролировать ресурсы и организовывать труд на таком уровне, вероятно, способствовала более позднему строительству таких монументальных проектов, как пирамиды".

Великая пирамида в Гизе, построенная во времена правления фараона Хуфу примерно между 2580 и 2560 годами до нашей эры, остается одним из самых удивительных архитектурных достижений в истории. Ученые в целом сходятся во мнении, что пирамиду построили из 2,3 миллиона известняковых блоков, добытых в карьере неподалеку и перевезенных огромным количеством рабочей силы с помощью разветвленной системы пандусов.

Доктор Адамс отметил, что способность управлять крупномасштабным распределением ресурсов, мобилизовать рабочую силу и контролировать специализированные производственные процессы имела решающее значение для усилий Египта по развитию государства.

"Эти системы уже существовали в Абидосе и позже позволили строить масштабные государственные проекты", — пояснил он.

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Исследователи также считают, что пиво играло важную роль в раннеегипетских ритуалах. Масштабное производство в Абидосе позволяет предположить, что оно могло использоваться в жертвенных обрядах или царских церемониях, что еще больше указывает на его значение в развитии царской власти.

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