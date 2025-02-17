Найстаріша в цілому світі: археологи виявили вражаючу пивоварню часів перших правителів Єгипту

Археологи виявили масштабну пивоварню, яка є найдавнішою серед усіх раніше знайдених. Це відкриття стало джерелом інформації не тільки про пивоваріння, а й про будівництво пірамід.

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Археологи виявили найстарішу в світі пивоварню на місці стародавнього поховання в Єгипті. Це відкриття може дати нове розуміння організації праці та управління ресурсами в ранній єгипетській цивілізації, а також пролити світло на будівництво пірамід, пише Daily Star.

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Ділянка, розташована на північному краю некрополя Абідоса, містить вісім великих установок, кожна розміром майже 20 метрів на 2,5 метра. Ці споруди включають два ряди з приблизно 40 посудин, які, ймовірно, використовували для нагрівання суміші зерна і води для варіння пива.

Експерти припускають, що ця споруда датується періодом правління фараона Нармера, якому приписують об'єднання Єгипту і встановлення Першого династичного періоду (близько 3150-2613 рр. до н. е.).

Доктор Адамс, провідний археолог, який брав участь у дослідженні, описав це місце як пивоварню "промислового масштабу". Він відзначив важливість знахідки, заявивши, що вона може перевернути уявлення про те, як раннє єгипетське суспільство керувало масштабними трудовими проєктами.

"Сама по собі виробнича потужність вражає для цього раннього періоду, — зазначив вчений. — Що ще важливіше, наслідки для розуміння ранньої єгипетської держави є глибокими. Здатність контролювати ресурси і організовувати працю на такому рівні, ймовірно, сприяла пізнішому будівництву таких монументальних проєктів, як піраміди".

Велика піраміда в Гізі, побудована за часів правління фараона Хуфу приблизно між 2580 і 2560 роками до нашої ери, залишається одним із найдивовижніших архітектурних досягнень в історії. Вчені загалом сходяться на думці, що піраміду побудували з 2,3 мільйона вапнякових блоків, видобутих у кар'єрі неподалік і перевезені величезною кількістю робочої сили за допомогою розгалуженої системи пандусів.

Доктор Адамс наголосив, що здатність управляти великомасштабним розподілом ресурсів, мобілізувати робочу силу і контролювати спеціалізовані виробничі процеси мала вирішальне значення для зусиль Єгипту з розбудови держави.

"Ці системи вже існували в Абідосі і пізніше дозволили будувати масштабні державні проєкти", — пояснив він.

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Дослідники також вважають, що пиво відігравало важливу роль у ранньоєгипетських ритуалах. Масштабне виробництво в Абідосі дозволяє припустити, що воно могло використовуватися в жертовних обрядах або царських церемоніях, що ще більше вказує на його значення в розвитку царської влади.

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