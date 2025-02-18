Гуртувалися на півдні півострова: археологи довідалися нові подробиці міграції древніх людей

На Аравійському півострові вчені виявили кам’яні знаряддя праці, які змінюють попередні уявлення про раннє розселення людей. Знайдені артефакти вказують на особливу роль південної частини півострова.

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Археологи виявили стародавні кам'яні леза віком 80 000 років, які дають нове уявлення про раннє перебування людини на Аравійському півострові. Відкриття вдалося зробити в Джебель-Файя, місці в еміраті Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати, пише Heritage Daily.

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Дослідження, проведене командою з Єнського університету ім. Фрідріха Шиллера, ґрунтується на попередніх розкопках, які задокументували присутність людини в цьому регіоні між 210 000 і 10 000 років тому.

Останні результати свідчать про те, що наймолодший шар середнього палеоліту в Джебель-Файя (AH II) відображає людську діяльність під час пізньої вологої фази MIS 5. У цей період відбулися значні кліматичні зміни, які могли вплинути на шляхи міграції та структуру поселень.

Виявлені знаряддя праці характеризуються видовженими пластівцями з паралельними краями, виготовленими двонаправленими методами. Дослідники пов'язують ці артефакти з Homo sapiens, що є найбільш раннім відомим свідченням систематичного виробництва кам'яних лез на Аравійському півострові.

За словами доктора Брецке з Університету Фрідріха Шиллера, це ставить під сумнів попередні припущення про раннє розселення людини.

"Наші результати вказують на те, що Південна Аравія відігравала іншу роль у культурній диверсифікації Homo sapiens у Південно-Західній Азії порівняно з північною частиною півострова", — заявив вчений.

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Отримані дані сприяють ширшому розумінню міграції людей, розкриваючи значення Аравії на ранніх шляхах розселення з Африки.

Вивчаючи археологічні дані та умови навколишнього середовища, дослідники продовжують вдосконалювати моделі людської експансії, проливаючи світло на те, як стародавні популяції пристосовувалися до мінливих ландшафтів.

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