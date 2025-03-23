Учені розповіли, чому насправді не всі птахи можуть літати (фото)

Деякі птахи, як-от пінгвіни, страуси та ківі, не літають і для цього є свої причини.

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Птахи часто асоціюються з польотом, але не всі з них можуть літати. Приблизно 60 видів, а це менше ніж 1% усіх видів птахів на Землі, не вміють літати, включно з пінгвінами, страусами і ківі. Ці птахи походять від літаючих предків, але втратили здатність літати, замість цього пристосувавшись до життя на суші або у воді. Але чому вони відмовилися від польоту? Чому не всі птахи можуть літати? Про це пише Live Science.

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Здатність літати є дуже корисною, якщо йдеться про порятунок від хижаків або про мандрівки на великі відстані в пошуках їжі та кращих умов для життя. Але під час польоту птахи витрачають дуже багато енергії: приблизно на 75% більше енергії на день, ніж ссавці аналогічного розміру.

За словами Наталі Райт з Коледжу Кеньон у штаті Огайо (США), якщо птахи не вміють літати, то вони можуть краще вижити, якщо перенаправляють енергію в інше русло. Райт та її колеги з'ясували, що птахи, які живуть на островах, де мало або взагалі немає хижаків, а також конкуренції за їжу і територію, були більш схильні еволюціонувати таким чином, щоб відмовитися від польотів.

Коли птахи перейшли до наземного способу життя, то це призвело до фізичних змін у їхньому організмі. З плином часу еволюції їхні грудні літальні м'язи зменшилися. Грудна кістка з її центральним гребенем, відомим як кіль, до якого кріпляться літальні м'язи, також стали меншими. Кістки крил стали коротшими і менш міцними, в той час як лапи птахів стали довшими і міцнішими в якості адаптації до більш наземного способу життя, каже Райт.

Деякі птахи обміняли здатність літати на здатність добре плавати. За словами Пітера Раяна з Університету Кейптауна (ПАР), пінгвіни, наприклад, зберегли свої літальні м'язи і кіль, але перепрофілювали їх для плавання. Ці птахи використовують свої крила, щоб "літати" під водою.

Пінгвіни використовують свої крила, щоб "літати" під водою Фото: Live Science

За словами Раяна, у птахів, які довгий час не літали, довге, жорстке пір'я, необхідне для польоту, також зникло. У деяких видів, таких як ківі, пір'я на тілі втратило крихітні гачкоподібні структури, які зазвичай підтримують їхню аеродинамічність. Таким чином ці птахи стали більш пухнастими на вигляд.

У деяких видів, таких як ківі (на фото), пір'я на тілі втратило крихітні гачкоподібні структури, які зазвичай підтримують їхню аеродинамічність. Таким чином ці птахи стали більш пухнастими на вигляд Фото: Wikipedia

Нещодавнє дослідження показало, що птахи, які не літають, втрачають особливості пір'я у зворотному порядку порівняно з тим, як вони спочатку еволюціонували. Вчені дійшли висновку, що зміни скелета відбуваються до змін в оперенні, оскільки для росту і підтримки кісток потрібно значно більше енергії, ніж для підтримки пір'я.

Хоча птахи, що не літають, зараз трапляються рідко, викопні рештки показують, що вони були набагато більш поширеними та різноманітними кілька тисяч років тому, каже Тім Блекберн з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія). Але ці птахи зникли, коли в місця їхнього проживання прибули люди разом з іншими тваринами, наприклад, собаками. У таких вимерлих птахів, як додо, не було часу знову навчитися літати, і вони всі зникли.

У таких вимерлих птахів, як додо, не було часу знову навчитися літати, і вони всі зникли Фото: Daily Mail

За словами Блекберна, на Землі було б у 4 рази більше нелітаючих видів птахів, якби не вимирання, спричинене людиною. Багато з цих видів процвітали на островах без хижаків, але незабаром після прибуття людей зникли.

Як уже писав Фокус, вчені втомилися свідками загадкової події, коли вони побачили, що на тілі найшвидшої у світі акули, яка пливе в океані, знаходиться восьминіг. Ці жителі океану не повинні були зустрітися в такому місці, але ще більш дивно те, що восьминіг якось опинився на акулі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили аномалію в космосі і вона вказує на те, що Чумацький Шлях і Землю чекає страшне майбутнє.