Знайдено одного з найдавніших птахів за всю історію: щось між куркою і динозавром (відео)

Дослідники виявили скам'янілості птаха, який вважається найдавнішим в історії Землі — він не схожий ні на що з того, що ми бачили раніше.

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Наукова група під керівництвом професора Мінь Вана з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (IVPP) Китайської академії наук виявила дві скам'янілості птахів у породах юрського періоду в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю. Знахідка виявилася настільки дивовижною, що вчені не бачили нічого подібного раніше. Ба більше, скам'янілості відсувають диверсифікацію птахів на 20 мільйонів років назад, пише SciTechDaily.

В одного з видів, названого Baminornis zhenghensis, був короткий хвіст і змішані риси динозавроподібних і пташиних. Друга скам'янілість, як вважають учені, ймовірно, належить Ornithuromorpha, однак потрібен додатковий аналіз. Дослідники вважають, що вік скам'янілостей становить близько 149 мільйонів років і вони, ймовірно, здатні допомогти подолати просторово-часовий розрив у ранній еволюції птахів. Ба більше, вчені вважають, що скам'янілості є переконливим доказом того, що до кінця юрського періоду птахи вже були диверсифіковані.

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Відомо, що птахи — найширша і найрізноманітніша група наземних. Деякі попередні дослідження припускають, що найраніша диверсифікація цієї групи належить до юрського періоду — близько 145 мільйонів років тому. Водночас найбільш рання еволюційна історія птахів тривалий час була прихована вкрай мізерним літописом, а археоптерикс був єдиним загальноприйнятим юрським птахом.

Ученим відомо, що в археоптерикса були оперені крила і довгий рептильний хвіст, загалом він був дуже схожий на непташиних динозаврів — це різко контрастує з короткохвостою морфологією сучасних і крейдяних птахів.

Нещодавні дослідження поставили під сумнів пташиний статус археоптерикса, класифікуючи його як динозавра дейноніхозаврів, споріднену групу птахів. Це порушило питання про те, чи існують якісь однозначні записи про юрських птахів.

Під час нового дослідження вчені назвали одну зі скам'янілостей Baminornis zhenghensis. Вона демонструє унікальне поєднання ознак, включно з плечовими та тазовими поясами, характерними для птахів-орнітоторацинів, а також плезіоморфною структурою рук, що нагадує таку в динозаврів, що не літають. Вчені також виявили, що у Baminornis zhenghensis короткий хвіст, що закінчується складною кісткою, званою пігостилем.

Вчені зазначають, що найбільш ранні стародавні записи про короткохвостих птахів стосувалися раннього крейдяного періоду. Фактично, Baminornis zhenghensis — єдиний юрський і найдавніший короткохвостий птах, виявлений сьогодні, що відсуває появу цієї похідної особливості птахів майже на 20 мільйонів років.

Під час дослідження вчені використовували кілька методів для вивчення положення нового виду на еволюційному дереві птахів. Результати засвідчили, що Baminornis zhenghensis був усього лише похідним від Archaeopteryx і являє собою одного з найдавніших птахів.

Зазначимо, що друга скам'янілість неповна і складається лише з вилочки. Учені провели низку аналізів і виявили, що вилочка належить до Ornithuromorpha — різноманітної групи крейдяних птахів. Утім, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися більше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили дивний мозок древніх гігантських птахів.