Вчені вивчили мозок птахів, які жили 80 млн років тому. Допомогла черепна коробка та 3D моделювання

Для того, щоб реконструювати мозок древніх птахів, вченим не вистачало збережених скам'янілостей. Але нова знахідка змінила все.

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Птахи почали еволюціонувати приблизно 165-150 мільйонів років тому від динозаврів. Одними з ранніх птахів вважаються археоптерикси, одними з предків яких були і м'ясоїдні велоцираптори. Згодом птахи розділилися на дві групи: перші (енанціорніти) — вимерлі птахи домінували в крейдяному періоді, другі — їх близькі родичі, які згодом стали сучасними птахами, пише Science.

Вважається, що енанціорнісові птахи піднялися в небо в мезозойську еру, близько 130 мільйонів років тому. Вони були розміром від колібрі до індички і згодом заполонили всю земну кулю. Однак 66 мільйонів років тому вони, як і динозаври, вимерли.

Вчені довгий час намагалися реконструювати мозок древніх птахів, проте їм не вистачало скам'янілостей, які зберегли б порожній простір усередині черепної коробки, де розміщувався мозок. Все змінилося у 2004 році.

Тоді вчений із Музею палеонтології Марилії Вільям Ніва виявив у Бразилії унікальне родовище скам'янілостей, вік яких датувався 80 мільйонами років. Незвичайні останки збереглися на південному сході країни, неподалік міста Президенті-Пуденті. Саме в цьому місці вченим вдалося витягти частковий череп древнього птаха, шириною трохи більше одного сантиметра. Дивним здавалося, що черепна коробка птаха збереглася настільки, що дозволила вченим реконструювати мозок.

[ + – ] Так виглядали древні енанціорнісові птахи Фото: энанциорнисовые птицы

Палеонтологи досліджували знахідку, порівняли її з формами вже відомих птахів і дійшли висновку, що їм вдалося отримати ні що інше, як скам'янілості енанціорнісового птаха.

Далі вчені використовували мініатюрний КТ-сканер, щоб відновити черепну коробку, яка досі в камені. Потім за допомогою 3D моделювання їм вдалося реконструювати модель черепа, а після змоделювати мозок давно вимерлої птиці.

Цікаво, що зовні черепна коробка не здавалася чимось примітним — вона скоріше виглядала примітивно, і нагадувала черепну коробку маленького динозавра. Проте реконструйований мозок дуже здивував палеонтологів.

Вчені виявили, що він зовсім не лежав у площині черепної коробки рівно, як це властиво родичам-динозаврам, а мав щось спільне із сучасними птахами. Дослідження показало, що мозок древнього птаха був вигнутий у вигляді підкови і мав стіл мозку спрямований вниз. Таке положення мозку характерне для сучасних колібрі чи яструбів, але ніяк не відповідає стародавнім археоптериксам.

Дослідники припускають, що така форма дозволила б древнім птахам розташувати в крихітному черепі великий обсяг мозку. Крім того, під час досліджень вчені виявили ще одну особливість. Скам'янілості свідчать про велику та викривлену структуру зовнішнього вуха. Деякі дослідники вважають, що така форма внутрішнього вуха значно покращує навички польоту. Однак вагомих доказів цього поки не існує.

Цей аналіз дозволив зрозуміти, що вигнутий мозок і своєрідна форма внутрішнього вуха розвинулися значно раніше, ніж вчені припускали раніше. У той самий час в деяких сучасних птахів ці риси відсутні. Тепер вченим належить розгадати нову таємницю — чи виникли ці особливості форми черепа раніше, а потім були втрачені в деяких групах або ці особливості розвинулися окремо у різних груп.

Раніше Фокус писав, що вченим вдалося реконструювати обличчя жінки, яка жила на Землі понад 30 тисяч років тому.