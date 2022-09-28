Ученые изучили мозг птиц, живших 80 млн лет назад. Помогла черепная коробка и 3D моделирование

Для того, чтобы реконструировать мозг древних птиц, ученым не хватало сохранившихся окаменелостей. Но новая находка изменила все.

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Птицы начали эволюционировать примерно 165-150 миллионов лет назад от динозавров. Одними из самых ранних птиц считаются археоптериксы, одними из предков которых были и плотоядные велоцирапторы. Со временем птицы разделились на две группы: первые (энанциорниты) — вымершие птицы, доминировавшие в меловом периоде, вторые — их близкие родственники, которые впоследствии стали современными птицами, пишет Science.

Считается что энанциорнисовые птицы подняли в небо в мезозойскую эру, около 130 миллионов лет назад. Они была размером от колибри до индейки и со временем заполонили весь земной шар. Однако 66 миллионов лет назад, как и динозавры, они вымерли.

Ученые долгое время пытались реконструировать мозг древних птиц, однако им не доставало окаменелостей, которые бы сохранили полое пространство внутри черепной коробки, где размещался мозг. Все изменилось в 2004 году.

Тогда, ученый из Музея палеонтологии Марилии Уильям Нива обнаружил в Бразилии уникальное месторождение окаменелостей, возраст которых датировался 80 миллионами лет. Необычные останки сохранились на юго-востоке страны, недалеко от города Президенти-Пуденти. Именно в этом месте ученым удалось извлечь частичный череп древней птицы, шириной не более одного сантиметра. Удивительным казалось то, что черепная коробка птицы сохранилась настолько, что позволила ученым реконструировать мозг.

[ + – ] Так выглядели древние энанциорнисовые птицы. Фото: Stephanie Abramowicz/Dinosaur institute

Палеонтологи исследовали находку, сравнили ее с формами уже известных птиц и пришли к выводу, что им удалось заполучить ни что иное, как окаменелости энанциорнисовой птицы.

Далее ученые использовали миниатюрный КТ-сканер, чтобы восстановить черепную коробку, которая все еще заключена в камне. Затем с помощью 3D моделирования им удалось реконструировать модель черепа, а после смоделировать мозг давно вымершей птицы.

Любопытно, что снаружи черепная коробка не казалась чем-то примечательным — она скорее выглядела примитивно, и напоминала черепную коробку маленького динозавра. Однако реконструированный мозг весьма удивил палеонтологов.

Ученые обнаружили, что он вовсе не лежал в плоскости черепной коробки ровно, как это свойственно родственникам-динозаврам, а имел нечто общее с современными птицами. Исследование показало, что мозг древней птицы был изогнут в виде подковы и имел стол мозга направленный вниз. Такое положение мозга характерно для современных колибри или ястребов, но никак не соответствует древним археоптериксам.

Исследователи предполагают, что такая форма позволила бы древним птицам расположить в крохотном черепе относительно большой объем мозга. Кроме того, в ходе исследований ученые обнаружили еще одну особенность. Окаменелости свидетельствуют о большой и искривленной структуре внешнего уха. Некоторые исследователи считают, что такая форма внутреннего уха значительно улучшает навыки полета. Однако веских доказательств тому пока не существует.

Данный анализ позволил понять, что изогнутый мозг и своеобразная форма внутреннего уха развились значительно раньше, чем ученые предполагали ранее. В то же время у некоторых современных птиц эти черты отсутствуют. Теперь ученым предстоит разгадать новую тайну — возникли ли эти особенности формы черепа раньше, а затем были утрачены в некоторых группах или же эти особенности развились отдельно у разных групп.

Ранее Фокус писал, что ученым удалось реконструировать лицо женщины, жившей на Земле более 30 тысяч лет назад.