Експеримент еволюції. Вчені вивчили дивний мозок стародавніх гігантських птахів

Палеонтологи досліджували мозок вимерлих нелітаючих птахів сімейства дроморнітідів.

Австралійські вчені вперше змогли вивчити мозок найбільших птахів в історії. Про це повідомляє New Atlas.

Палеонтологи досліджували мозок вимерлих нелітаючих птахів сімейства дроморнітідів, які включають найбільших птахів які колись існували на Землі. Вчені виявили, що мозок цих птахів являє собою дивний еволюційний експеримент.

Дроморнітіди були групою гігантських нелітаючих птахів, які жили в Австралії з пізнього олігоцену, близько 25 млн років тому. Вони вимерли 50 тис років тому під час плейстоцену.

Стародавні птиці також відомі, як mihirungs, що означає "гігантський птах". Найбільші особини могли досягати до 3 м у висоту і важити близько 600 кг.

Команда зосередила увагу на викопних черепах чотирьох видів стародавніх птахів: Dromornis murrayi — жили близько 24 млн років тому, Dromornis planei і Dromornis Ilbandornis — 12 млн років тому і Dromornis stirtoni — 7 млн років тому.

Фото: скелет птицы

Вчені зробили комп'ютерну томографію головного мозку цих птахів, а потім створили їх тривимірні моделі. Це дозволило з'ясувати розмір і форму мозку, який найбільше нагадував мозок сучасної курки. Після цього дослідники змогли відтворити фізіологію і спосіб життя птахів.

"Разом з їх великими зверненими вперед очима і дуже великими дзьобами, їх форма мозку передбачала, що у птахів було добре розвинений стереоскопічний зір або сприйняття глибини. Вони харчувалися переважно м'якими листям і фруктами", — говорить провідний автор дослідження Уоррен Хендлі.

Останній вид, Dromornis stitertoni, виявився особливо цікавим. Це другий за розмірами птах з усіх, що колись існували на планеті. Його голова була дуже дивної форми, яка могла призвести до настільки ж химерної форми мозку.

"У цього птаха була найбільша голова, а за масивним дзьобом була дивна черепна коробка. Щоб утримувати цей дзьоб, череп став вищим і ширшим, і тому мозок всередині голови птиці був стиснутий і витягнутий. Гігантські птиці, ймовірно, були дивним експериментом еволюції, яка дала пернатим повну свободу дій в умовах навколишнього середовища Австралії", — підсумував учений.