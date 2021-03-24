Эксперимент эволюции. Ученые изучили странный мозг древних гигантских птиц

Палеонтологи исследовали мозг вымерших нелетающих птиц семейства дроморнитидов.

Австралийские ученые впервые смогли изучить мозг самых больших птиц в истории. Об этом сообщает New Atlas.

Палеонтологи исследовали мозг вымерших нелетающих птиц семейства дроморнитидов, которые включают самых крупных птиц когда-либо существовавших на Земле. Ученые обнаружили, что мозг этих птиц представляет собой странный эволюционный эксперимент.

Дроморнитиды были группой гигантских нелетающих птиц, которые жили в Австралии с позднего олигоцена, около 25 млн лет назад. Они вымерли 50 тыс. лет назад во время плейстоцена.

Древние птицы также известны, как mihirungs, что означает "гигантская птица". Самые крупные особи могли достигать до 3 м в высоту и весить около 600 кг.

Команда сосредоточила внимание на ископаемых черепах четырех видов древних птиц: Dromornis murrayi – жили около 24 млн лет назад, Dromornis planei и Dromornis Ilbandornis – 12 млн лет назад и Dromornis stirtoni – 7 млн лет назад.

Фото: T. Worthy

Ученые сделали компьютерную томографию головного мозга этих птиц, а затем создали их трехмерные модели. Это позволило выяснить размер и форму мозга, который больше всего напоминал мозг современной курицы. После этого исследователи смогли воссоздать физиологию и образ жизни птиц.

"Вместе с их большими обращенными вперед глазами и очень большими клювами, их форма мозга предполагала, что у птиц было хорошо развито стереоскопическое зрение или восприятие глубины. Они питались преимущественно мягкими листьями и фруктами", – говорит ведущий автор исследования Уоррен Хэндли.

Самый последний вид, Dromornis stitertoni, оказался особенно интересным. Это вторая по размерам птица из когда-либо существовавших на планете. Ее голова была очень странной формы, которая могла привести к столь же причудливой форме мозга.

"У этой птицы была самая большая голова, а за массивным клювом была странная черепная коробка. Чтобы удерживать этот клюв, череп стал выше и шире, и поэтому мозг внутри головы птицы был сжат и вытянут. Гигантские птицы, вероятно, были странным экспериментом эволюции, которая дала пернатым полную свободу действий в условиях окружающей среды Австралии", – подытожил ученый.