Найдена одна из древнейших птиц за всю историю: нечто между курицей и динозавром (видео)

Исследователи обнаружили окаменелости птицы, которая считается самой древней в истории Земли — она не похожа ни на что из того, что мы видели ранее.

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Научная группа под руководством профессора Минь Вана из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук обнаружила две окаменелости птиц в породах юрского периода в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Находка оказалась столь удивительной, что ученые не видели ничего подобного ранее. Более того, окаменелости отодвигают диверсификацию птиц на 20 миллионов лет назад, пишет SciTechDaily.

У одного из видов, названного Baminornis zhenghensis, был короткий хвост и смешанные черты динозавроподобных и птичьих. Вторая окаменелость, как считают ученые, вероятно, принадлежит Ornithuromorpha, однако потребуется дополнительный анализ. Исследователи считают, что возраст окаменелостей составляет около 149 миллионов лет и они, вероятно, способны помочь преодолеть пространственно-временной разрыв в ранней эволюции птиц. Более того, ученые считают, что окаменелости являются убедительным доказательством того, что к концу юрского периода птицы уже были диверсифицированы.

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Известно, что птицы — самая широкая и разнообразная группа наземных. Некоторые предыдущие исследования предполагают, что самая ранняя диверсификация этой группы относится к юрскому периоду — около 145 миллионов лет назад. В то же время самая ранняя эволюционная история птиц долгое время была скрыта крайне скудной летописью, а археоптерикс был единственной общепринятой юрской птицей.

Ученым известно, что у археоптерикса были оперенные крылья и длинный рептильный хвост, в целом он был очень похож на нептичьих динозавров — это резко контрастирует с короткохвостой морфологией современных и меловых птиц.

Недавние исследования поставили под сомнение птичий статус археоптерикса, классифицируя его как динозавра дейнонихозавров, родственную группу птиц. Это подняло вопрос о том, существуют ли какие-либо однозначные записи о юрских птицах.

В ходе нового исследования ученые назвали одну из окаменелостей Baminornis zhenghensis. Она демонстрирует уникальное сочетание признаков, включая плечевые и тазовые пояса, характерные для птиц-орнитоторацинов, а также плезиоморфную структуру рук, напоминающую таковую у нелетающих динозавров. Ученые также обнаружили, что у Baminornis zhenghensis короткий хвост, заканчивающийся сложной костью, называемой пигостилем.

Ученые отмечают, что самые ранние древние записи о короткохвостых птицах относились к раннему меловому периоду. Фактически, Baminornis zhenghensis — единственная юрская и самая древняя короткохвостая птица, обнаруженная на сегодняшний день, что отодвигает появление этой производной особенности птиц почти на 20 миллионов лет.

В ходе исследования ученые использовали несколько методов для изучения положения нового вида на эволюционном древе птиц. Результаты показали, что Baminornis zhenghensis был всего лишь производным от Archaeopteryx и представляет собой одну из древнейших птиц.

Отметим, что вторая окаменелость неполная и состоит лишь из вилочки. Ученые провели ряд анализов и обнаружили, что вилочка относится к Ornithuromorpha — разнообразной группе меловых птиц. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше.

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