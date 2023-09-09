Стародавня таємниця. Секрет здорового і довгого життя в продукті, який у всіх на слуху

Від проблем із запаленням кишківника, до зміцнення імунної системи і поліпшення якості сну, вчені, здається, виявили універсальний лікувальний напій.

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Інтернет рясніє модними напоями відомими своїми корисними властивостями і вони справді вражають. Але ось один із них із небувалою швидкістю знову набирає популярності і це — комбуча. Науковці вважають, що цей стародавній напій, який існує вже кілька століть, може бути дуже корисним для зміцнення нашого здоров'я та покращення якості життя, пише Derbyshire Live.

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Отже, через що ж виник такий галас? Комбуча — це злегка газований напій, приготований із чайного гриба і цукру. Останнім часом він набув репутації корисного для здоров'я напою. І Майкл Мослі, експерт у галузі охорони здоров'я та колишній лікар, не залишив без уваги цей напій.

Але не тільки він один говорить про чудеса цього. Джастін Зонненбург зі Стенфордського університету теж трохи покопався в цьому питанні. У своєму дослідженні він і його команда виявили, що ферментовані продукти, схоже, чинять заспокійливу дію на запальні процеси в організмі. Вважайте це способом організму сказати зробити невеликий перепочинок у боротьбі з черговою недугою. Він вважає, що якщо щодня вживати навіть дві порції таких продуктів, то користь буде значною. У дослідженні брали участь дві групи: одна група пила ферментовані напої, а інша — ні. У результаті цього, вже за чотири тижні у групи, що пила ферментовані напої, покращилася пам'ять. Ба більше, люди, які вживали напій, значно поліпшили якість свого сну.

Також, нещодавнє дослідження натякнуло на те, що цей напій може бути корисним хворим на діабет 2-го типу, оскільки знижує рівень цукру в крові. Однак слід зазначити, що в цьому дослідженні брало участь лише 12 осіб.

Але крім комбучі, є й інші неймовірно корисні ферментовані продукти. Кімчі, квашена капуста, темпех, хліб із закваски — ось лише деякі з них. Експерти навіть припускають, що ці продукти можуть уповільнювати хід часу біологічного годинника нашого організму. Остаточного вердикту щодо користі цієї категорії продуктів ще не винесено, але дослідження, що тривають, можуть відкрити нові їхні властивості і вказують на серйозний інтерес науки до них.

Комбуча та її ферментовані родичі, можливо, і вважаються застарілими, але їхній позитивний вплив на наше здоров'я і якість життя неодноразово підтверджувався дослідженнями. Якщо ви хочете поліпшити сон, втихомирити запалення або просто випити підбадьорливий напій, то, схоже, ви з упевненістю можете замовити собі комбучу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.