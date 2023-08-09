Навіть один солодкий напій на день значно підвищує ризик раку печінки, — дослідження

Є безліч доказів, які вказують на те, що варто двічі подумати, перш ніж пити цукровмісні напої щодня, попереджає доктор Полін Еммет, старший науковий співробітник Брістольського університету.

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Згідно з результатами дослідження, опублікованими у вівторок, 8 серпня, у медичному журналі JAMA, у літніх жінок, які випивають хоча б один солодкий напій щодня, "значно вищий" ризик розвитку раку печінки і смерті від хронічного захворювання печінки. Про це пише JAMA.

Під час дослідження з'ясувалося, що у жінок у постменопаузі, які вживали навіть один безалкогольний напій, що містить цукор, або фруктовий напій на день, у 1,75 раза частіше діагностували рак печінки, а кількість смертей від хронічного захворювання печінки була у 2,5 раза вищою, порівнюючи з тими, хто випивав три або менше таких напоїв на місяць.

"Безліч доказів вказують на те, що варто двічі подумати, перш ніж пити цукровмісні напої щодня", — пояснила докторка Полін Еммет, старший науковий співробітник Брістольського університету.

У дослідженні Гарвардської медичної школи брали участь приблизно 100 000 американських жінок віком 50-79 років, спостереження за ними тривало близько 20 років.

За статистикою, близько 65% дорослих американців п'ють напої, що містять цукор, щодня, але тільки близько 7% учасниць дослідження вживали ці напої щодня. Понад 13% щодня пили напої зі штучними підсолоджувачами.

У підсумку, за 20 років у 207 жінок розвинувся рак печінки, а 148 померли від хронічного захворювання печінки.

Автори дослідження дійшли висновку, що у жінок, які пили штучно підсолоджені напої, не було настільки високого ризику розвитку проблем із печінкою.

Експерти все ж зазначили, що ці результати не вказують на причинно-наслідковий зв'язок, і що учасників просили зазначати свої споживчі вподобання лише на початку дослідження та протягом трьох років, але їхні вподобання за 20 років, імовірно, змінилися.

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