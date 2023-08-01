Паралізований чоловік знову може рухатися завдяки чіпу, що читає думки (відео)

Команда дослідників повідомила про прогрес через чотири місяці після нейрохірургічної операції, що тривала 15 годин. Понад 100 млн жителів планети паралізовані в тій чи іншій формі.

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Технологія управління свідомістю зробила черговий крок уперед. Мозкові імплантати дали змогу чоловікові, паралізованому нижче шиї, знову рухати руками та кистями. Про це повідомляє Metro.

Кіт Томас, який кілька років тому залишився паралізованим після нещасного випадку під час пірнання, став учасником перших у своєму роді клінічних випробувань, мета яких полягала в тому, щоб відновити рухову активність.

45-річний чоловік став першою людиною, якій впровадили таку технологію.

Крім мозкових імплантатів, команда дослідників, інженерів і хірургів у галузі біоелектронної медицини розробила спеціальні ШІ-алгоритми. Таким чином, вдалося створити електронний міст, що передає інформацію між тілом і мозком пацієнта — і частково відновити рух і відчуття в руці.

Новий підхід до лікування називають революційним

"Це перший випадок, коли мозок, тіло і спинний мозок були з'єднані електронно у паралізованої людини, щоб відновити рухи й чутливість на тривалий час", — пояснив Чад Бутон, керівник дослідження.

Команда дослідників повідомила про досягнутий прогрес через чотири місяці після нейрохірургічної операції, яка тривала 15 годин.

Такий підхід до лікування називають революційним.

2020 року внаслідок нещасного випадку під час пірнання Томас травмував хребет, через що залишився паралізованим.

"Тепер я відчуваю дотик когось, хто тримає мене за руку. Це вражає", — пояснив він.

Понад 100 млн жителів планети паралізовані в тій чи іншій формі. Дослідники сподіваються, що одного дня нова технологія дасть їм змогу жити повнішим і незалежнішим життям.

Нагадаємо, що імплантований у мозок мікрочип дає змогу паралізованому австралійцю писати без рук.

Також повідомлялося, що в Індонезії кобра вкусила свого заклинателя, і отрута спричинила параліч внутрішніх органів.